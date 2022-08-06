3大原則教你安全選購狗玩具　材質檢查最重要　大小該如何選擇？

玩具不僅能夠消耗狗狗多餘的精力，不讓它們感覺到無聊，對於它們智力的提高也是很有好處的。因此幾乎每個養狗的家庭都或多或少有着一些狗狗用的玩具。



當然並不是所有的東西都能夠拿來當成狗狗的玩具的，那麼我們給狗狗挑選玩具的原則是什麼呢，我們來了解一下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼在如何選購的問題上，一定要特別注意狗狗使用上的安全性▼▼▼

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1. 材質檢查：可以聞看看玩具有沒有怪異的刺鼻化學味、摸看看軟硬度或拉看看縫得牢不牢固。這些都是為了避免狗狗舔食到有毒物質或誤食硬物和填充物。

2. 大小適中：太大的玩具不好咬；太小的容易造成誤吞。所以請依照自己家裏狗狗的口腔大小，幫他選擇一個大小最適中的玩具。

3. 方便清潔：狗狗如果很愛玩，玩具很快就會沾滿濕了又乾的口水，因此容易滋生細菌。為了狗狗的健康以及居家衛生，此時能用水洗且不複雜的玩具就是首選。

所以幫狗狗挑選玩具也有很多需要注意的地方，而最關鍵的是要從它們的安全問題出發，無論是什麼玩具首先要保證的是對狗狗沒有傷害，接下來再考率是否適合狗狗。

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