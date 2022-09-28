狗狗冷知識｜狗界智商排行榜出爐　你家的汪星人榜上有名嗎？

智商最低的狗狗才不是芝娃娃咧～原來不同品種的狗狗智商都不太一樣？！快下滑看看狗界智商排行榜！



外國學者依據狗狗的三項特質來排名智商：本能、適應、服從。智商排越後面，並不代表狗狗「真的笨」，而是牠們比較做自己、不輕易服從他人～以哈士奇為例，雖然排名 50，但是他在冰天雪地裏，依然可以透過本能找到回家的路喔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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冠軍組

冠軍組是超級聰明的狗狗們唷！智商排名前10的狗狗，在聽到新指令的5次內，就可以理解並完成動作，非常乖巧聽話。而上榜的狗狗有：邊境牧羊犬、貴婦狗、金毛尋回犬、杜賓犬等等。

亞軍組

亞軍則是高於水平的智商！智商排名11～26，聽到新指令後5～15次即可理解，也十分聰明！因此若是沒有好好教導，可能會變成破壞王唷！上榜的狗狗有：哥基犬、米格魯、松鼠狗等等。

季軍組

季軍組的智商排名在27～39名，是需要一點誘惑的狗狗。只要拿出他們感興趣的東西（零食、玩具），也可以表現得像亞軍組哦。排在季軍排行榜的狗狗有：約瑟爹利（台譯：約克夏）、西摩犬、大麥町等等。

遲鈍組

遲鈍組的狗狗容易學了就忘，智商排在40～54名，時間久了容易忘記指令。另外，如果離他太遠，會不知道主人在跟他說話。遲鈍組包含哈士奇、比熊犬、臘腸犬等等。

分心組

唯我獨尊的狗狗就是他們啦！智商排名在55～69名，號稱「獨立」、「有個性」，會依照心情來決定要不要聽話，是需要溫柔以及耐心的狗狗哦！包括：巴哥犬、鬥牛犬、魔天使（台譯：馬爾濟斯犬）、芝娃娃等等。

呆呆組

智商排在70～78的呆呆組不是笨，是會故意不理你！他們很認真做自己，一個指令通常需要上百次才能學會～像是巴吉度獵犬、鬆獅犬、阿富汗獵犬等等，都是呆呆組的一員。

你家狗狗有在榜上嗎？其實不管狗狗的智商如何，這些都是專家統計出來的結果而已，每隻狗狗都還是獨一無二的小寶貝哦～

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