你理解自己家的狗狗嗎？　汪星人獨自在家會搗亂不是因為貪玩

你理解自己家的狗狗嗎？新手剛剛養狗的時候都會比較迷茫，不知道以什麼方式去和狗狗相處，日常餵養需要注意什麼？所以，當你想把牠教育成一個乖狗狗，就要充分了解狗狗的一些肢體行為，一旦明白牠的行為方式教育起來當然就是妥妥的簡單。



1.要養多久才能聽懂狗說的話？

怎樣能聽懂狗說話，這是新主人最常提出的問題，但這取決於你到底能在狗狗身上花多少時間和精力。其實你不必強求聽懂狗狗說的每一句話，也沒有什麼人可以做到這一點，你只要弄清牠的情緒就可以了，最重要的就是分清開心、乞求、害怕、警告和憤怒。在開心和乞求時，很多狗狗都不會發出汪汪叫的重音，而是用一種較輕飄的聲音哼哼。在發出警告前，狗狗會發出一種很低沉的吼聲，聽上去就像是從胸腔深處發出的一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2.為什麼即使叫狗的名字牠也置之不理？

每隻狗的性格不同，特別是由於品種原因帶來的性格差異，會使不同主人的感受差異極大。有些犬種性格自我，如果你想讓牠聽你的，從小就要讓牠知道家裏的規則。只要狗狗第一時間回應你，就給牠些獎勵。另外在家中開始訓練時，如果牠不回應你，全家都不要理牠，並收走吸引牠注意力的食物或玩具。要讓狗狗知道，如果不回應你，高興的事就會立刻結束。

3.只要家裏沒人，狗狗就會便便，怎麼打都不管用，該怎麼辦？

你教訓牠是告訴牠不要再在家裏便便了，狗狗卻很可能理解為，看到便便你會不開心。有些狗狗會改為只有你離開時才便便，也有些會在便便後用腳踩爛，試圖把便便藏起來。正確的方法是用盡量多的時間帶著狗狗外出，帶上充足的零食，只要狗狗尿尿或便便了，在便便的同時就要給牠零食並努力誇獎牠。不斷重複這個過程，只要你有充足的耐心，這個問題就會得到改善。

4.當我們不在家時，狗狗都在做些什麼？

至少有90％的時間狗狗都在睡覺，無論你回家後看到的場景有多麼壯觀，狗狗製造出多大的混亂，基本都發生在你剛離開的半小時。主人離開後，突如其來的寂寞讓狗狗無所適從。這時，自信和訓練有素的狗狗直接走到自己待慣的地方睡覺或是走到窗台邊看看室外的風景；調皮、緊張、容易焦躁的狗狗為了發泄不安情緒，必須用啃咬、撕扯等方式來表達；也有些饞狗會在主人離開的第一時間翻翻垃圾桶或跳到放零食的桌子上找吃的，因為主人在家時，這種行為常常是被禁止的；當家中有兩隻或更多狗狗時，牠們很少追逐打鬧，而是各幹各的壞事。最終因為缺乏觀眾，所有的狗狗都會感到乏味，無聊地睡覺。直到主人回來時，牠們才會開始擔心懲罰的問題。

5.怎樣訓練狗狗最有效？到底哪做錯了？

其實訓練的理論並不複雜，但是主人特別容易沒有耐心，只要狗狗不理解，幾次就煩了，而且沒有標準，家裏有些主人嚴要求，有些主人沒要求，還缺乏思路，總是按照最直接的方法來給狗狗做示範，而不從狗狗的思路出發理解並教導牠。最後是無法合拍，主要是和狗狗的節奏不搭配，比如當狗狗很興奮想瘋玩的時候，偏偏要求牠停下來訓練，肯定無法達成好效果。

6.狗狗每天都四處藏東西，是不是所有的狗狗都這樣？

雖然把喜歡的玩具和零食藏起來是寵物犬很常見的習慣，但並非所有的狗狗都會這樣做。在這一點上，每隻狗狗的性格完全不同，最有趣的是，狗狗藏東西的行為也可能會隨著環境變化而改變，當牠發現藏起東西可以獨自享用時，就會變得小氣；而如果你每次都把狗狗藏起的東西沒收，牠很可能過不了多久就會放棄這項沒意義的工作。

你理解自己家的狗狗嗎？這些狗狗的行為習慣能讓你簡單的認識到狗狗後續的訓練方式，狗狗其實沒有這麼複雜，多一些耐心，戒驕戒躁，狗狗的訓練就會變得如此簡單。

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