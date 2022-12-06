異瞳貓都是聾子？　基因缺陷給予美與痛　貓奴：遺落在人間的天使

最近，有位上初中的粉絲投稿問：自己養了一隻鴛鴦眼的貓，但媽媽說自己的貓是個聾子，想問問到底是不是如此···



鴛鴦眼的貓還有一種稱呼，叫「異瞳貓」。

對於任何生物來說，眼睛顏色其實是隻虹膜的色彩， 在醫學上異瞳被叫做「虹膜異色症」。一般分為兩種類型，一種是雙眼虹膜異色，鴛鴦眼，還有一種比較奇特的是一隻眼睛呈現出兩種顏色，稱作單眼虹膜異色症。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

異瞳貓是人間天使！

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當貓咪的虹膜上累積黑色素較多時，眼睛就呈現出黃褐色；當黑色素缺乏的時候，眼睛就呈現出藍色。所以剛出生的小貓眼睛由於缺乏色素，一般也是藍色的。在一些品種的貓中，積累少量色素眼睛會呈現綠色。

然而，對於異瞳貓，有很多人存在疑惑，分不清異瞳貓到底是天選之貓，還是有着某種疾病的「小可憐」。

我們先來搞清楚一個問題：為啥貓咪會發生「虹膜異色症」？

第一種因素：基因遺傳

由於眼睛虹膜的顏色受遺傳因素的影響，顯性的白色基因或白色斑點基因在貓生長期阻止了黑色素顆粒到達虹膜，眼睛呈現藍色；如果僅阻止了單側的黑色素顆粒，則一隻眼呈現藍色，而另一隻眼呈現綠色、黃色或褐色。

第二種因素：生病或者受傷

生病、受傷或是因為手術而導致視神經受損，造成其後單邊的瞳孔黑色素漸漸減少而出現瞳孔異色的現象。

虹膜異色症致使貓咪缺乏一些色素基因，除了影響到瞳孔顏色之外，也會影響耳道內耳蝸的生長。因為耳蝸其實也是從色素細胞分化而成，從而導致這種貓咪有聽覺障礙。

但不能看到鴛鴦眼的貓咪都說牠是聾子！在眾多鴛鴦眼貓中，藍眼白貓有60%~80%的耳聾幾率。

在達爾文的《物種起源》中，也曾提到過純白的藍眼貓，大多會天生耳聾。

又會有人問了，鴛鴦眼的貓影響視力嗎？

實際上，鴛鴦眼的貓除了兩隻眼睛顏色不一樣，是不會影響到視力的。縱使真的遇到聽力不好的鴛鴦眼貓，只要精心照顧，就不會有什麼問題。

我想說：每一隻異瞳貓，都是墜落人間的天使，你知道鴛鴦眼的顏值究竟有多高？

在俄羅斯，有一對雙胞胎白貓：Abyss與Iriss。因為絕美顏值而爆火網絡。白雪似的毛髮，最吸引我的是那雙異瞳，一黃一藍，一半火焰一半海水···美的讓人難以忘懷。

點擊圖片看這些遺落人間的天使萌貓。

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這慵懶的樣子，平時擼貓，都是雙倍快樂！

ins@pronett網友家，有一隻藍綠雙色瞳，狸花小可愛。我還真第一次看到這種顏色的眼睛，真的被美到了！

ins上的網紅陰陽臉貓咪Venus（instagram@venustwofacecat）相信大家都不陌生。

講真，這臉能這麼涇渭分明的那真是感嘆大自然的鬼斧神工了，而且還是鴛鴦眼！

這隻貓叫Pam Pam，異色瞳加上純白的毛，萌到犯規！

如果你遇見了一隻異瞳貓，就趕緊帶回家吧！

在網上有很多對異瞳貓偏見的聲音：

異瞳貓都是聾子，聽不見

異瞳貓不吉利，能看見鬼

天生有缺陷，不要養

各種無稽之談，導致最終被遺棄



如果養了異瞳貓的鏟屎官，要好好照顧牠們，也許會因為聽力問題不能及時給你回應。如果你在路上遇到一隻白色異瞳貓，帶回家養一養，就會發現你撿到寶了，因為牠真的很美很美！

願世界多一些善良，少一點偏見！

延伸閱讀：白貓擁有超罕見異色瞳 四色瞳孔美若星河 美麗背後卻是一種疾病

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】