寵物飲食｜牛磺酸營養一文看清　長期缺乏牛磺酸可能導致這問題

牛磺酸對於貓狗來說,是許多生理機制的重要營養,如果缺乏會產生眼睛和心臟等疾病。但由於牛磺酸易溶於水的特性,在食材儲存和烹煮過程中容易流失。



透過這篇文章更了解牛磺酸,以及怎麼吃才能完整吃進它的營養。

牛磺酸是甚麼?

牛磺酸是一種貓咪體內的必需胺基酸,也是狗狗體內的重要胺基酸,是維持心肌與視網膜功能正常運作的重要營養之一。此外,也會影響消化能力和免疫功能反應力,牛磺酸需與膽酸結合,才能維持消化能力的運作。

牛磺酸存在於肉和內臟中,越常運作和活動的肉和內臟,就含有越多牛磺酸,例如結實的肌肉、心臟。帶殼的海鮮也含有很多牛磺酸,如淡菜和蜆,因為需要一直運作身體來過濾所處環境中的水。

怎麼吃進牛磺酸?

由於牛磺酸易溶於水的特性,毛孩真正吃進的牛磺酸,取決於怎麼吃。例如煮鮮食時,牛磺酸會溶解在水中,只吃肉的話,就沒辦法吃到牛磺酸囉!

• 這邊建議毛爸媽可以用蒸的,然後蒸出的水保留給寵物一起吃唷!



所以每次提醒吃生食時,不能把解凍後的血水直接倒掉,要攪拌後食用,就是這個原因喔!解凍時,肌肉中的水份會在退冰時釋出,裡面就富含著牛磺酸、維生素B群等重要營養唷!

牛磺酸不足的危險性?

不管是貓咪還是狗狗,長期缺乏牛磺酸可能導致中央視網膜退化(Feline Central Retinal degeneration, FCRD)及擴張性心肌病(Dilated Cardiomyopathy, DCM)。牛磺酸攝取不足,並不會有立即可見的傷害,長期下來才會有症狀,但一旦症狀出現便是不可逆的傷害。

貓咪身體無法自行合成牛磺酸,所以大多的貓咪主食都會添加牛磺酸。而狗狗身體可以自行合成牛磺酸,主食中通常不會添加,但營養不均也有許多擴張型心肌症的案例,所以會建議定期補充牛磺酸。

總結

牛磺酸對於犬貓而言是十分重要的,但因它易溶於水,很難判別毛孩是否攝取足量。所以毛爸媽若自製食物給毛孩吃時,建議額外添加牛磺酸,或是定期幫毛孩補充唷。鮮食會建議用蒸的,保留水分和營養,不僅方便也讓毛孩吃的健康唷!

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】