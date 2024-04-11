航空學院與都大合辦見習機師課程　4年學費100萬元　明年5月受訓

撰文：何瑞芬
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香港國際航空學院與香港都會大學今日（11日）簽證協議，落實2024/25學年，合辦的「航空服務管理榮譽工商管理學士」課程將增設「見習機師」專修範疇，學生第三學年夏季學期可選讀該範疇，包括在港接受地面理論課程及協作課程，及在美國接受飛行訓練，以取得商用飛行員執照，料首批學員明年5月開始接受培訓，最快2026年畢業。參加機師培訓學生，4年學費須逾100萬元。

航空學院指，已與香港航空、香港快運、大灣區航空及香港貨運航空合作，會為學生安排初步面試配對，航空公司有機會優先有條件取錄相關學員。

機管局表示，2024/25學年起由航空學院及都大合辦的「航空服務管理榮譽工商管理學士」課程將增設「見習機師」專修範疇，完成商業及航空服務管理科目學生，可於第三學年夏季學期選修，接受由航空學院提供的見習機師培訓課程。

見習機師培學員將赴美國受訓8個月

見習機師培訓課程學員訓練為期14個月，包括先在香港接受約6個月地面理論課程，再往美國加州IASCO海外飛行學校接受約8個月飛行訓練，最後回港完成兩星期的多機組成員協作課程，以取得民航處發出的香港商用飛機飛行員執照。

航空學院指已與香港航空、香港快運航空、大灣區航空及香港貨運航空合作，為學生安排初步面試配對，航空公司有機會優先有條件取錄學員，預計首批學員於明年5月開始接受培訓，最快2026年畢業。

每年學費9.5萬元學費讀四年

有關學位屬4年制，每年學費9.5萬元學費，若第三學期選修機師課程，則須向航空學院額外再交74萬元培訓費用，即4年學費逾100萬元。航空學院指已獲銀行及財務公司支持，向學員提供貸款計劃。

香港國際航空學院。（資料圖片）

航空學院校長：學院去年推培訓有31學員

運輸及物流局局長林世雄出席簽署儀式時指，知悉課程是全球招生的，相信可從內地、本地和海外吸納更多的人才，是大灣區和海外有志成為機師的青年的喜訊之外，也有助鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，同時增加香港作為區域航空培訓中心的影響力，長遠有利於香港航空培訓教育在區內發揚光大。

航空學院校長李天柱亦指，學院自去年9月推出見習機師培訓課程後，至今已共有兩班共31名學員修讀，今次與都大合作可進一步將機師培訓學位化。

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