醫學界資助38名醫護生到京滬交流兩周　林哲玄盼青年建設美好香港

「仁毅醫學教育獎學金計劃」為本港8所醫護院校共38名醫學生及護士學生，提供全額獎學金，資助他們暑假到上海，北京兩地實習交流兩周，計劃今日（29日）舉辦畢業典禮。



仁毅醫學教育計劃主席，立法會醫療衛生界議員林哲玄表示，期望香港青年投身到建設美好香港的行列，又指醫生、護士不只是一份職業或事業，更是委身為人民健康努力的「一生承諾」，勉勵得獎同學說好、做好香港故事。



「仁毅醫學教育獎學金計劃」今日（29日）舉辦畢業典禮。（林哲玄提供）

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資助38名本地醫學生和護理學生每人8000元北上交流

仁毅醫學教育獎學金於去年底創立，資助38名本地醫學生和護理學生，每人獲發8,000元獎學金，在今年夏天到北京大學醫學部或上海交通大學第六附屬人民醫院，交流學習兩周。北大醫學部也派出了20名醫學生和護理學生來港學習。

該38名本地生來自本港八間大專院校，包括香港大學李嘉誠醫學院、中文大學醫學院、香港大學護理學院、中文大學那打素護理學院、理工大學護理學院、都會大學護理及健康學院、聖方濟各大學健康科學院及東華學院。

林哲玄：期望香港青年投身「建設美好香港」行列

計劃今日（29日）舉行畢業典禮。獎學金計劃主席，立法會醫療衛生界議員林哲玄說：「（期望）每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。」

林哲玄又表示，醫生、護士不只是一份職業或事業，更是委身為人民健康而努力的一生的承諾，勉勵得獎同學說好、做好香港故事。他又寄語同學不忘委身醫學、護理的初心，牢記使命。