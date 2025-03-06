孔繁毅談英國讀醫：競爭較香港低 當地讀A-Level有利報醫科
撰文：凌雯靜
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英國一直是香港學生的熱門升學地點，尤其寄宿學校的優勢備受肯定。香港大學內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅日前出席Academic Asia「英國學校博覽」，與嘉賓主持陳凱琳分享英國留學的優勢，並回顧自身的升學經歷。
孔繁毅回憶自己當年從本地名校考入英國 Rugby School，坦言當時入學程序較為簡單，只需成績優異便獲學位，甚至無需面試。然而，他的兒子現時在英國求學，升學準備須提前三至四年開始，五年級便需應考 ISEB 入學試，並經歷小組面試及筆試等多重考核。
談及英國寄宿學校，孔教授指出，學校十分重視體育與藝術發展，例如春季教授曲棍球，夏季則有田徑、板球及網球等活動，寄宿生活亦培養學生獨立能力。
對於有志赴英國修讀醫科的學生而言，孔繁毅稱英國 A-Level 有利於報讀醫科，而且當地設有逾 40 所醫學院，競爭較香港低。孔強調，英國所有醫科畢業生均須通過統一考試，確保醫學水平穩定，又稱香港目前醫生短缺，港大與中大醫學院正吸納英國醫科生回流。
Academic Asia 行政總裁 Tim Li 補充，英國學校的收生標準不僅限於學術成績，更着重學生的批判思維、解難能力及溝通技巧，建議學生除應試準備外，更需學習英式禮儀及表達技巧。