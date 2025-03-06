孔繁毅談英國讀醫：競爭較香港低　當地讀A-Level有利報醫科

英國一直是香港學生的熱門升學地點，尤其寄宿學校的優勢備受肯定。香港大學內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅日前出席Academic Asia「英國學校博覽」，與嘉賓主持陳凱琳分享英國留學的優勢，並回顧自身的升學經歷。



香港大學內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅稱英國 A-Level 有利於報讀醫科，而且當地設有逾 40 所醫學院，競爭較香港低。

孔繁毅回憶自己當年從本地名校考入英國 Rugby School，坦言當時入學程序較為簡單，只需成績優異便獲學位，甚至無需面試。然而，他的兒子現時在英國求學，升學準備須提前三至四年開始，五年級便需應考 ISEB 入學試，並經歷小組面試及筆試等多重考核。

談及英國寄宿學校，孔教授指出，學校十分重視體育與藝術發展，例如春季教授曲棍球，夏季則有田徑、板球及網球等活動，寄宿生活亦培養學生獨立能力。

對於有志赴英國修讀醫科的學生而言，孔繁毅稱英國 A-Level 有利於報讀醫科，而且當地設有逾 40 所醫學院，競爭較香港低。孔強調，英國所有醫科畢業生均須通過統一考試，確保醫學水平穩定，又稱香港目前醫生短缺，港大與中大醫學院正吸納英國醫科生回流。

香港大學內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅與嘉賓主持陳凱琳對談，以英國學校舊生、英國留學生家長、大學教授三個身分，多角度剖析英國留學優勢。

Academic Asia 行政總裁 Tim Li 補充，英國學校的收生標準不僅限於學術成績，更着重學生的批判思維、解難能力及溝通技巧，建議學生除應試準備外，更需學習英式禮儀及表達技巧。