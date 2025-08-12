城大非本地生以攝影認識香港　語言研究學生以影像表達繁體字之美

為了給學生帶來豐富多元的大學生活，香港城市大學早前邀請跨領域視覺藝術家 Dickie Suzuki 帶領一群對攝影深感興趣的學生遊走香港街頭，展開一場結合藝術與文化探索的城市漫步，啟發以圖像說故事的能力之餘，亦透過攝影認識香港。



活動中，三位來自內地的學生透過鏡頭訴說他們心中的城市故事，當中熱愛傳統繁體中文的文學碩士（語言研究）畢業生錢鐿文，就拍攝了香港街頭霓虹燈牌及不同招牌，一方面將當下的香港記錄下來，另一方面亦以圖像形式表達出繁體中文字之美。他表示，在課程中學會如何透過影像說故事。



城大邀請領域視覺藝術家Dickie Suzuki 指導對攝影有興趣的城大學生，攝影作品已於即日起在「明日創新」隧道展出。（盧勁揚攝）

是次活動源自城大學生發展處於 2022/23 學年推出的「DegreePlus」計劃，冀透過多元化的課外體驗，鼓勵學生在課餘時間投入課外活動，培養未來職場所需的重要技能。活動早前邀請跨領域視覺藝術家Dickie Suzuki 親自指導一眾對攝影有興趣的城大學生，透過攝影表達對香港的情感。 相關作品現已於城大最新落成的「明日創新」隧道展出，配合燈光藝術和獨特聲效，讓觀眾仿如置身旺角街頭。

城大文學碩士（語言研究）畢業生錢鐿文以旺角街頭的大型品牌廣告牌，以至是霓虹燈牌為拍攝題材。（盧勁揚攝）

內地生欣賞繁體中文文化 以鏡頭敘述香港故事

來自雲南昆明的錢鐿文是城大文學碩士（語言研究）畢業生，他在這次攝影活動中以旺角街頭的大型品牌廣告牌為題材，透過鏡頭呈現他眼中時尚、體面且乾淨的香港，而這種整潔有序的感覺更讓他聯想到日本街道的氛圍。就讀本科時主修翻譯的他接受訪問時表示，選擇來港深造的原因，是認為推行「兩文三語」的香港是學習語言的理想之地，而他亦非常欣賞繁體中文，包括其字體及背後的文化，並形容「香港是我的 canvas（畫布）」。

他笑言，在不少內地遊客眼中，香港街頭的繁體字招牌、道路名稱本身就是「打卡」景點，許多內地城市甚至會仿效打造類似場景。但在他看來，與其模仿，倒不如親身來香港看一下。

城大社會科學碩士（可持續及發展研究）學生李秉通表示，是次攝影活動讓他看見了城市深處的故事。（盧勁揚攝）

另一名有份展出作品的學生是修讀社會科學碩士（可持續及發展研究）的李秉通，於深圳成長的他自言對香港一點都不陌生，因他自小便不時隨家人來港遊玩。李秉通表示，他眼中的香港是一個非常國際和現代化的大城市，而吸引他來港讀書的最大原因，是希望可以融入這種獨特的文化氛圍。李秉通表示，最初對香港的印象是來自港劇與電影，當中導演王家衛作品中所呈現的街頭場景，更成為他攝影靈感的來源。

從城市建設者角度審視香港 看見不一樣的城市面貌

李秉通表示，以前作為遊客只看到香港光鮮亮麗的一面，但這次在Dickie Suzuki的指導下，他首次從「城市建設者」的角度來審視香港，在旺角街頭看到那些推着手推車穿梭街頭的基層勞動者，讓他看見了城市深處的故事，而香港的多元土壤亦讓他有機會與來自不同膚色、文化、語言的人交流，這也是他越來越喜歡香港的原因。

城大電機工程哲學博士生高菡寬表示，是次活動讓他走訪了許多以往未曾踏足的地方。（盧勁揚攝）

來自北京的高菡寬是城大電機工程哲學博士學生，熱愛攝影與旅拍的他表示，香港交通非常便利，形容是「一個很好的出發城市」，而他選擇來港深造是希望在繁忙的科研之餘體驗不同的城市生活。在 Dickie Suzuki 的帶領下，他走訪了許多以往未曾踏足的地方，用鏡頭捕捉熙來攘往的人群與街頭節奏。

Dickie Suzuki：冀啟發學生學習攝影的動機

來自英國的 Dickie Suzuki於 1989 年移居香港，他早年擔任企業平面設計師，後來轉型成跨領域設計師，並對亞洲文化產生濃厚興趣。他的代表作品包括跨越 14 個亞洲國家的摩托車探險《Wheel to Travel》，以及國家地理頻道製作的泰國街頭美食系列。2020 年疫情期間，他以獨特視角拍攝香港街頭，呈現這座城市的歷史韻味與文化底蘊。

Dickie Suzuki 表示，他眼中的香港是一座美麗而浪漫的城市，吸引世界各地的人前來拍照。他說，在授課時並不著重教授學生技巧或是裝備配置，而是鼓勵學生思考為什麼要拍下照片「Why are you taking the photograph? 」才是攝影的核心。在這次旺角的城市漫步中，他引導學生從不同文化與社區層面觀察香港，讓他們的攝影作品不只是影像，更是一種情感與故事的傳遞。