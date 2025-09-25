科大與復旦大學深化合作　加強智能材料AI研究　互派研究生交流

科技大學與復旦大學宣佈深化兩校合作，促進全球新工程學科的學術交流，並攜手建設一所創新中心。同時復旦相輝研究院、智能材料與未來能源創新學院，與科大工學院共同簽署學術交流與人才培養合作備忘錄，日後互派研究生交流學習。



科大與復旦的合作將專注於化學能源、智能材料、人工智能等新工程學科的跨學科範疇，日後兩校將共同舉辦論壇、推動教師互聘、科研平台共享等合作。學生方面，日後兩校每學年互派研究生進行交流學習，共享實驗室資源，並為學生提供暑期課程、科研實訓等。另外，雙方會發揮香港和上海兩地優勢，優先在長三角和大灣區推動技術孵化與成果轉化。

復旦大學汪源源副校長表示，期待透過論壇培育學生成長，培育應對全球挑戰的未來力量。科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，此次合作匯聚了科大與復旦大學基礎研究領域的實力，期望於滬港兩地之間構築橋樑，建構一個融探索與育才於一體的生態系統，以加速攻克全球最迫切的挑戰。