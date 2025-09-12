科大信和創業賽決賽揭幕　348隊國際學子雲集　競逐逾$100萬獎金

科技大學和信和集團合辦的第15屆「科大 - 信和百萬獎金創業大賽」決賽，正式揭開序幕。今屆賽事匯聚348支國際頂尖學府的學生隊伍，來自香港和全球22個國家及地區，參賽隊伍歷來最多，其中15支隊伍成功晉級，繼續競逐總值逾100萬港元的獎金。決賽將於9月30日在科大清水灣校園舉行，隊伍以創新構想應對實質社會挑戰，共同構建可持續未來。



六支入圍「可持續發展影響力獎」的團隊已向評判團成員展示他們以環境、社會及管治為重點的創新解決方案，得獎名單將於9月30日於香港區決賽公佈。（科大圖片）

人工智能與共融

是次比賽吸引大約260支科大隊伍及90支來自牛津大學、康乃爾大學、新加坡國立大學、東京大學等國際頂尖學府的學生隊伍參加。

人工智能發展正迅速重塑各行各業，大賽遂於今年首度推出人工智能工作坊，邀請業界專家指導參賽隊伍掌握機器學習、數據分析及人工智能技術融合等技能。本屆約三成參賽隊伍聚焦研發由人工智能及機器人技術提供的解決方案，屬本屆參賽項目中佔比最多的組別。科大亦在今屆賽事中，特別為女性參賽者提供一對一指導，以鼓勵女性創業，成功將女性參賽者比例提升至三成以上。

去年科大組及國際學生組勝出隊伍合照。（科大圖片）

得獎隊伍獲頒逾100萬港元獎金

經過創業投資者、企業代表及教授的兩輪嚴格評審，10支科大隊伍和5支國際隊伍成功晉級決賽。決賽將於9月30日在科大清水灣校園舉行，一眾得獎隊伍將獲頒總額逾100萬港元的獎金，作為創業啓動資金，支持他們將夢想轉化成為事業。香港區優勝隊伍將晉身總決賽，並於今年底與北京、佛山、廣州及深圳4個賽區的優勝隊伍同場較量。