中大創業日展示嶄新醫療成果　首創血管再生藥助糖尿腳患者免截肢

一年一度的中文大學創業日將於9月19、20日舉行，今年已是第十一屆，一如以往，創業日透過展覽、創業大賽、主題講座、工作坊、與投資人會面等項目，以展示中大師生校友的科研成果。其中兩個重點項目均在醫療領域上取得突破，包括以及「世界首創」血管再生藥物，用於治療周邊血管疾病（PAD）、包括糖尿病足等目前缺乏有效藥物治療的病症；以及「定量磁化轉移」技術將傳統MRI（磁力共振）成像提升，採用直接觀察蛋白質等大分子分佈，以色彩圖呈現增加精準度。



全球首創血管再生藥物 減糖尿腳截肢機率

NutrigeneAI脈源創科（深圳）開發的血管再生注射藥物，研究基礎由2017年展開，針對末梢血管閉塞（如糖尿腳、慢性缺血）進行研究，發現只要激活內皮細胞便可促進血管新生，重建微循環系統，達到治療效果。

目前全球約有2億人受周邊血管疾病（PAD）困擾，隨著人口老化，治療需求將持續上升，由於此疾病是由動脈狹窄而導致四肢血流減少，嚴重會令組織壞死而需要截肢，糖尿腳便是其中一種典型引發血管病變的長期疾病。現時治療末梢血管閉塞的方法包括改善生活方式、接受手術、服食降血脂藥物或控制血糖等，但只能緩解症狀，無法根治，植入支架或外科搭橋手術費用亦相對高昂，若以再生血管藥物進行治療，不但低侵入性，長遠甚至能穩定病情。

黃永德形容開發新藥「路雖遠，但總要有人行」，他期待藥物最快可在2033年面世，屆時不但可令患者如糖尿腳病人將無須截除下肢，變相減少患者的住院及大型手術需求，減輕公共醫療財政負擔。團隊預計藥物初期成本為每劑3,000至5,000港元，但相信隨技術不斷發展，成本及用藥次數可以逐漸降低，亦強調藥物成本遠低於病患因喪失生活能力而衍生的長期醫療及社會照顧開支。

中大生命科學學院副教授黃永德有信心血管再生藥於8年後面世，屆時可為患周邊血管疾病的患者提供治療，減少醫療負擔。（盧勁揚攝）

團隊目前已完成老鼠動物實驗，證明可恢復血流並逐漸康復，現正計劃募資3,000萬港元，以進行下一步測試，在豬、猴子等大型動物身上進行實驗，當完成毒性測試及藥劑化學製造與品質測試後，便向美國、香港及內地提交新藥臨床試驗申請，預計最快在3年內可進入第一期人體臨床試驗。技術現已取得美國及國際專利，並參與了香港科技園及深港科創合作區的進駐計劃。

升級傳統磁力共振 及早發現肝纖維化及腦退化

營運總監陳駿生指出，計劃在國內開展多種臨床實驗，期望MRI新技術可普及應用於現時的設備，提升準確度。（盧勁揚攝）

另一個出席中大創業日的醫學團隊，是明鑒醫療科技Illumination，致力推動定量磁化轉移（Quantitative magnetization transfer）成像技術，加快普及、精準的醫療和 AI 醫學影像發展。磁力共振（MRI）作為身體檢查方法之一，利用人體內質子在強磁場下排列，通過射頻激發並收集回復訊號，形成影像，但當患者的BMI（身體質量指數）大於30、或有發炎情況時，檢測效果會受到局限，影響醫生斷症。

團隊透過提供全新的磁振脈衝序列（Pulse Sequence），使現正使用的磁力共振機器只需要作簡單的軟件升級，即可以在不使用顯影劑的情況下，檢測到人體組織中的大分子（如蛋白質、核酸、多醣體等），配合後期製作即可提供量化而仔細的檢測圖像。

營運總監陳駿生指出，傳統MRI的成像以黑白呈現，早期疾病如肝纖維化難以辨識，但透過新技術的彩色成像，再輔以人工智能進行分析，有助醫生精準斷症，以客觀準則分析病症嚴重程度，同時有助提升AI學習準確性與可重複性，讓大數據在疾病診斷上的應用更廣泛。目前，新技術已經於威爾斯親王醫院應用，並為超過200名志願者進行臨床檢測，並證實可抑制MRI中的干擾信號，包括脂肪、鐵、血流、化學交換，減低不均勻性，同時檢測時間亦減少一半以上。

另外，MRI所產生的影像，由於信息量豐富，十分適合用於訓練AI 影像模型，團隊現正與一所國內大型 MRI 機器製造企業進行科研合作，計劃在國內開展多種臨床實驗，期望技術可普及應用於現時的MRI設備，以及將後處理平台商業化，2至3年後正式推出市面。團體深信，技術將來可用於多種與老年化相關的疾病，如腦部疾病（如阿茲海默症、腦退化性疾病），可透過檢測腦內大分子的沉積，及早發現退化跡象。另外，亦可應用在多發性硬化和骨關節炎，及組織纖維化相關的疾病，目前已取得多項美國及中國專利。新技術需要進行成像技術的後期處理，但插件系統（Plug-in Community）十分靈活，舊型MRI機亦可安裝，不用更換新機，亦支持用戶與第三方開發者共建醫學影像分析和放射組學於創新應用。