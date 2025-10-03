浸大首次展出罕見二戰香港航空圖片　印證城市發展填補歷史真空

一直以來，香港在二次大戰被日本佔領期間的城市面貌都是一個謎。浸會大學歷史系主任鄺智文兩年多前在機緣巧合下，成功找到一批以往從未曝光，由美軍在二戰期間拍攝的香港航空照片，填補歷史真空。



這批珍貴照片將有助印證香港的歷史建築外貌、重塑當時的社會生活面貌，見證香港城市變遷。浸大歷史系最近舉辦展覽展出近百張照片，帶領參加者回到1940年代的香港，見證當時仍是油庫的美孚新邨、大角咀大同新邨的前身大同船塢，以至現時仍存在的深水埗北河街街市、以及彌敦道、大埔道等主要道路當年的面貌。



透過航空照片，可以觀察到香港城市空間規劃至今一直不變。圖為當時深水埗的航空照片，上方標示為A的紅色長方形為深水埗警署，右方的空地是現時的西九龍中心。圖中標售K和G所在的道路為現時南昌街。（蕭輝浩攝）

機緣巧合得悉獲取照片渠道 過程猶如開盲盒

鄺智文解釋，美軍一直保存這批圖片，但由於儲存檔案並無標明「香港」，而是以經緯度將全球劃分，所以一直無人發現這批圖片。直至他從一名研究北韓空間史的學者口中得知途徑，取得檔案目錄後揀選合適批次，在無法看到照片的情況下，委聘人員在美國掃瞄菲林，過程猶如開盲盒，試過購買回來的照片全被雲霧遮蓋，無法顯示地面建築物，結果得物無所用。

透過航空照片，可以觀察到香港城市空間規劃至今一直不變。圖最上方為長沙灣、荔枝角一帶，中間是深水埗，左下方是太子道西、右下方是大坑東一帶。其中圖上方部份位置受雲霧遮蓋，無法展示全貌。（蕭輝浩攝）

長期「聞住個mon」從照片細節發掘歷史細節

得知取得珍貴歷史照片後，鄺智文第一件事是立即向學系申請添置40吋特大電腦螢幕，務求盡可能放大照片找出蛛絲馬跡。即便如此，他形容自己長時間近乎臉部貼住螢幕、「聞住個mon」才能看得到照片細節，亦令他視覺受損，散光加深不少。

專注研究空間史的浸大歷史系主任鄺智文表示，是次展出的照片展示日佔時期香港的情況。（蕭輝浩攝）

不過為學術犧牲是有回報的，能夠發掘出更多二戰時期香港的「歷史彩蛋」，例如在照片中發現當時日軍在土瓜灣設置了高射炮陣地，透過仔細數出炮座的支架數目，再比對日軍的武器資料，最終確認其為88式75毫米高射炮。

另外，在檢視照片時，他意外發現油麻地戲院的屋頂在1945年的照片中消失了。比對1943年的照片後，他推斷戲院屋頂很可能是被空襲波及而受到毀壞。

照片填補香港歷史真空 助了解香港二戰期間的破壞和空間轉變

鄺智文續稱，這批照片珍貴之處，在於香港一直存有二戰前及二戰後的航空照片，但二戰期間日佔時期則是歷史真空，現存只有少量文獻紀錄，這批照片正好填補香港歷史上的真空，透過照片可以了解當時社會情況，亦可更清晰了解香港戰爭期間所受的破壞。

二戰期間香港被日本佔領，為此美軍曾多次高空偵察香港並拍攝航空照片作軍事用途，部份照片展示當時軍事行動情況，例如圖為美軍空襲黃埔船塢的情況。（蕭輝浩攝）

二戰期間香港被日本佔領，為此美軍曾多次高空偵察香港並拍攝航空照片作軍事用途，部份照片展示當時軍事行動情況。圖下方位美軍空襲紅磡後的彈着圖。（蕭輝浩攝）

現時展覽同時於三個展場舉行，其中在饒宗頤文化館的展覽就展示了一幅兩米乘三米的巨型深水埗航空照片。鄺智文舉例，航空照片中街道上汽車近乎絕跡，因為當時的美孚油庫因空襲被炸毀，日佔政府禁止汽車在街上行駛。

透過航空照片，可以觀察到香港歷史發展，例如圖中手指之處是深水埗北河街街市和露天街市檔販，至今依然存在。而圖中的街道空無一物，原因是戰爭期間油庫被毀，令汽車無法在街上行駛。（蕭輝浩攝）

另外，透過照片亦能見證多年來的香港空間規劃，即使土地用途改變，但仍能保留邊界和道路。從今次展出的九龍半島航空照片可見，當時的主要道路一直沿用至今，即使美孚油庫、大角咀大同船塢現在已改建為美孚新邨和大同新邨，但這些地區的邊界依然不變。

透過航空照片，可以觀察到香港歷史發展，例如圖中紅色位置是當時的荔枝角醫院，即現今饒宗頤文化館。左邊為現今美孚新邨。（蕭輝浩攝）

「鐵鳥凝視：戰時航空照中的九龍半島．1941-1951」展覽由浸大歷史系「香港空間史研究計劃」舉辦，於9月25日至12月10日期間，分別於三個場地展出。