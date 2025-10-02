理大研發地下管道檢測技術　準確定位水管滲漏　助優化城市管理

香港地下管道密集程度冠絕全球，要妥善維護地下基建設施極具挑戰。理工大學研究團隊利用多項先進的地下勘探技術，開發出高精度地下管道檢測系統，能預早偵測、定位及分析管道滲漏及空洞等異常情況，有助優化城市管理。



理大土地測量及地理資訊學系副系主任（教學）及教授賴緯樂帶領研究團隊利用多項先進的地下勘探技術，開發出高精度的地下管道檢測系統，能預早偵測、定位及分析管道洩漏及空洞等異常情況，協助優化城市管理。(理大提供圖片)

由理大土地測量及地理資訊學系副系主任（教學）及教授賴緯樂及其研究團隊研發的嶄新技術，能透過分析地下影像及滲漏噪音，偵測管道狀況及鎖定問題所在位置，並分辨管道受損情況。相關技術可應用於香港縱橫交錯的管網環境，有效預防地下管線因老化和耗損而造成供水、供電及通訊服務中斷等民生問題。

成立管道機械人聯合實驗室

賴教授從事地下管道檢測研究長達十餘年，獲多個政府部門及行業機構支持。他的研究團隊與水務署在2021年合作成立「地下水管測漏中心」（Q-Leak），共同推動先進水管測漏技術。雙方早前亦與深圳市博銘維技術股份有限公司簽訂合作備忘錄，成立管道機械人聯合實驗室，就研發智能水管檢測機械人開展合作。

賴教授表示，期望結合不同技術，發展數據驅動的預警系統及監測方案，並協助制定以風險為本的管理策略，全面提升地下滲漏及空洞探測的準確度和效率，並為相關決策提供科學依據。

與政府業界合作建數據庫

此外，研究團隊亦與政府和業界合作，利用過往收集所得的探地雷達成像和滲漏噪音，建立數據庫及人工智能模型，快速比對和分析影像及聲音，未來有望處理更大量的數據，並提供更準確及可靠的檢測，支持香港以至其他地方進行大規模的地下管道檢測。