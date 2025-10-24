港大醫學院增「JS6626傑出醫科學人」6年雙學位聯招課程　必修AI

香港大學李嘉誠醫學院（醫學院）繼推出「傑出醫科學人」（Distinguished MedScholar，簡稱DMS）學習軌道後，將於2026年度聯招增設「MBBS內外全科醫學士（DMS傑出醫科學人）」專屬課程（課程編號：JS6626），並已接受報名。



課程沿用MBBS學額，預計錄取30至50名精英學生，可於6年內獲取雙學位，直通博士之路，並可獲高額獎學金。此外，課程內容亦會與時並進地優化，以應對AI應用和癌症教學的迫切需求。



擇優而錄應對未來挑戰 AI列為必修科目

港大副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星表示，未來需要懂得應用 AI 等新科技的醫生，也需要具備創新及探究精神的科學家，以應對科技發展及人口老化，醫學界更需要懂得應用AI等新科技，共同推動醫療模式的轉型與突破。

他指，新增設的 DMS 醫學課程，將有助透過龐大的國際學術網絡、多元的跨學科資源和豐富的臨床醫學培育醫生科學家。另外，課程著重「從病人出發」，提升同學的溝通技巧和全人護理，故今年 10 月起已經引入臨床溝通培訓環節，明年更必須修讀 AI 素養科目，涵蓋數字健康、數據管理及 AI 在醫療領域的應用。

6年完成雙學位 可前往頂級大學修讀增插學科

DMS 醫學課程為學生提供過百全球頂尖學府增插學科，可於 6 年獲取雙學位（MBBS 及 MRes），成為全面的「醫生＋科學家」。學生的選項包括英國的牛津大學、劍橋大學、倫敦大學學院，以及美國的哈佛醫學院和哥倫比亞大學等，涵蓋超過100個醫學及非醫學範疇。

學生完成一年實習後，有機會獲頒港大醫學院提供的獎學金，到海外攻讀4年博士學位，表現優秀者更有機會加入港大醫學院，擔任臨床助理教授（Clinical Assistant Professor），開展教學科研及醫學事業。

課程亦特設「精英師友計劃」（Elite Mentorship Programme），由港大醫學院教授、大學學者、以及公共衞生領域決策者組成導師團隊，為學生提供「一對一」的個人化指導，協助全面發展。

課程另設交流與實習機會，讓學生獲取醫療經驗，例如前往金邊兒童外科中心臨床實習，以及參加劍橋大學為期七周的布羅克暑期課程。此外，學生有機會參與業界領袖講座，過往曾邀得騰訊醫療健康總裁吳文達分享 AI 驅動醫療創新。

精英師友計劃促知識傳承 臨床體驗助日後發展

港大醫學院 DMS 學習軌道二年級醫科生陳臻誼稱，課程不但提供多元的學習體驗，當中的「精英師友計劃」更能促進知識傳承。陳的精英導師是上消化系統外科醫生黃宇匡，她指跟隨教授到醫院實習，有機會操作全柔性雙臂內視鏡手術機器人系統，並進行黏膜下剝離模擬手術，有感大開眼界。

除臨床體驗，陳同學亦積極參與推動社會公益，她今年初便率領一班醫科同學策劃港大校園捐血活動，推動捐血助人文化，由製作宣傳短片，以及邀請血友病及貧血病患者分享經歷都一手包辦，獲益良多。

劉澤星院長表示，港大醫學院一直以革新思維，引領醫學創新及優化課程，以回應科技飛速發展及人口老化的挑戰。

癌症是香港及全球「頭號殺手」，港大醫學院去年增設為期八周的「癌症醫學專修」，課程教授本港發病率較高的七大致命癌症，包括大腸癌、肺癌、肝癌、乳癌的治療方法及病理知識，並安排四及五年級醫科生每周輪流到瑪麗醫院或其他公立醫院、港怡醫院及養和醫院腫瘤科學習。