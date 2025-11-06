國家科技部副部長陳家昌率團訪理大　探討國家與香港的創新性合作

國家科技部副部長陳家昌周三（5日）率團到訪香港理工大學，與理大管理層及科研人員深入交流，大學在創新教研和培育科技人才的核心工作，以及理大在人工智能及醫療健康等領域的前沿研究及技術轉化成果。



國家科技部副部長陳家昌於會上發言。（理大提供圖片)

到訪期間，代表團與理大管理層及教研人員進行會議交流，探討香港及內地未來的創新性合作。陳家昌在會議期間提到，香港的科技創新能力正不斷提升，目前共設有15個全國重點實驗室，期望香港高校利用其在技術研究工作的優勢，推動科技創新和產業創新的融合，並進一步發揮其國際聯繫的經驗，提升國家在科技領域的國際影響力及引領力。

理大擁兩所全國重點實驗室 助力國家建成科技強國目標

他又說，現時理大擁有兩所全國重點實驗室，分別是「超精密加工技術全國重點實驗室」及與香港科技大學共建的「沿海城市氣候韌性全國重點實驗室」，理大積極融入國家創新體系，助力國家在2035年建成科技強國的戰略目標。

理工大學校長滕錦光介紹理大的最新發展。（理大提供圖片)

理大校長冀與國家科技部作更多交流

理大校長滕錦光感謝代表團肯定和支持理大的發展。他強調，理大矢志成為一所創新型世界級大學，在人才培育、科學研究和知識轉移方面追求卓越，致力於世界領先的研究及創新，尤其在人工智能、醫療健康等領域不斷尋求突破，並將科研成果轉化為實際應用。他期待，未來能與國家科技部有更多高層次交流，共同促進科技創新協同發展。

訪問團到訪理大工業中心人工智能機器人實驗室，深入了解理大多個人工智能賦能醫學的領先項目。（理大提供圖片)

滕錦光表示，現時理大擁有1,300多名醫療相關教研人員，以及逾90個相關實驗室及教研設施。他又說，理大將全力支持在北部都會區大學城設立本地第三所醫學院，並為提升國家和香港的醫療服務水平，以及建設香港為國際醫療創新樞紐貢獻力量

陳家昌率領的代表團成員包括國家科技部、京港人才交流中心、國家衞生健康委員會、中國科學院、中國工程院、國家自然科學基金委員會、廣東省科技廳、廣州市科技局、深圳市科技創新局及香港創新科技署的多位代表。