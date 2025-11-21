中大文物館合辦元代青花陶瓷特展　展出逾400件藏品　含世上孤品

中文大學（中大）文物館與江西景德鎮御窯博物院合辦「元青花：景德鎮考古新發現」特別展覽，於今日（21日）至2026年3月29日向公眾開放。



是次展覽以元代陶瓷「元青花」為主題，探討其誕生，以及蒙元時期，中國跨越歐亞的海上貿易交流。展品來自景德鎮歷年考古發現、中大文物館及香港藝術館館藏，展出超過400件藏品。其中，部分標本是2023至2024年間在景德鎮落馬橋窯址出土的最新陶瓷文物，屬首次公開展示。



以3D打印科技還原 推盲盒文創產品

中大文物館中國器物主任兼該展策展人王冠宇博士分享三大精選展品，包括：於印尼東爪哇省多烏蘭遺址出土的青花鳳凰牡丹紋梅瓶、在2023年落馬橋窯址出土的青花鳳首扁壺殘件和青花人物故事紋梅瓶殘件。前者（青花鳳凰牡丹紋梅瓶）為世上孤品；而後兩者屬首次公開展出，其中青花鳳首扁壺殘件中間為文物本體，兩側以現代科技——立體（3D）打印技術還原器形展示。

此外，展覽設有名為「青花重生」的互動遊戲，讓觀展者體驗考古學家及修復師拼合「元青花」的工作。遊戲瓷片為3D打印複製品，由中大圖書館研發及製作。同時，中大文物館更為是次展覽推出專屬文創產品「青花瓷器盲盒」以供選購。

中大文物館日前已就特別展覽舉行開幕典禮，主禮嘉賓包括：文化體育及旅遊局副局長劉震先生、中大校長盧煜明教授、景德鎮御窯博物院院長翁彦俊博士等。