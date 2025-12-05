段崇智獲悉尼大學頒榮譽博士　讚曾領中大拓展與創新　拓內地版圖

前中大校長段崇智近日獲澳洲悉尼大學頒授榮譽醫學博士學位，以表揚他是一位卓越的生物醫學研究學者、教育家，和推動國際科研與教育合作的領導者。讚詞形容，段崇智出任中大校長期間，帶領大學走過「大膽拓展與創新」（bold expansion and innovation）的重要時期，拓展中大在內地版圖，在深圳、北京及上海成立多個重要研究中心；他出任多間國際大學組織的領導角色，反映其領導擴展至全球層面。



前中大校長段崇智近日獲澳洲悉尼大學頒授榮譽醫學博士學位。（悉尼大學提供）

讚曾領中大「大膽拓展與創新」 啟動多項前瞻性計劃

根據澳洲悉尼大學榮譽博士典禮的讚詞提到，段崇智在肌肉骨骼生物醫學、幹細胞、生物材料、組織工程及再生醫學等方面的研究，推動了多項技術的發展，能夠修復病變及受損組織的功能，從而改變因創傷、損傷及年老而受影響的生命。他的工作備受國際肯定，屢獲殊榮。

讚詞又指，段崇智於2018至2025年擔任中文大學校長，期間帶領中大走過一段「大膽拓展與創新」的重要時期。讚詞指，他熱心推動可持續發展，在大學倡議永續理念，啟動多項具前瞻性的計劃，與全球發展目標保持一致。

讚詞指段崇智擔任中文大學校長期間，帶領中大「大膽拓展與創新」。（悉尼大學提供）

在學術界被譽為「隱喻大師」 經常發表演講倡國際合作

另外，他任內為中大深圳分校新設立的音樂學院及醫學院奠定基礎，拓展中大在內地的版圖，並於深圳、北京及上海成立多個重要研究中心。他在環太平洋大學聯盟、世界大學聯盟及英聯邦大學協會中擔任領導角色，反映其領導擴展至全球層面。

讚詞指，段崇智在全球學術界被譽為「隱喻大師」(master of metaphor)，經常獲邀在高等教育會議與研討會上演講，鼓勵建立國際合作夥伴關係。讚詞指，段崇智的人生歷程，提醒合作與國際夥伴關係是推動進步的重要力量，能把多元觀點、共享知識與共同使命匯聚起來，以應對全球性的重大挑戰。