電動車開幾年電池就壞？2.2萬輛車實測：真實壽命出乎意料

全球汽車產業正處於由傳統燃油車向新能源汽車過渡的重要時期，電動車的普及路徑及其使用壽命成為廣泛關注的話題。



一家總部位於加拿大的企業長期致力於為物流、公共部門及城市智慧化管理提供車隊營運解決方案，自2020年起持續追蹤輕型電動車電池的性能變化。在最近完成的一項研究中，該企業基於來自21個品牌和型號的超過22,700輛電動車的真實運行數據，對電池健康狀況進行了系統分析。

最新發布的2025年度研究報告顯示，電動車電池的年均容量衰減率為2.3%，表現穩定。根據這一趨勢推算，電池的整體可用壽命可維持13年甚至更長時間。這意味著，即便車輛使用超過十年，其電池仍能保留接近75%的原始容量，續航能力保持在較高水平。這一結果具有現實意義，尤其結合另一項關於車主使用習慣的研究顯示，普通用戶更換車輛的平均週期約為8年。因此，無論是用於商業車隊調度還是個人日常代步，電動車在全生命週期內的可靠性已得到充分驗證。

研究同時指出，電池衰減速度受到多種因素影響，包括具體車型設計、充電方式、環境溫度以及日常行駛頻率等。其中，直流快充雖能顯著提升充電效率，在短時間內恢復數百公里續航，但因充電過程中電池溫升明顯，長期使用會加快老化進程，相較而言，交流慢充對電池狀態的維護更為有利。

值得注意的是，該機構在2024年的統計中曾記錄到1.8%的年均衰減率，低於當前數值。對此，研究團隊解釋稱，2025年的數據樣本規模更大，覆蓋車輛更多，且快充使用比例較此前有所增加，這在一定程度上拉高了整體衰減水平，也使數據更具代表性。

此外，已有其他研究證實，電動車在投入使用兩年後即可在碳排放方面超越燃油車的環保效益。綜合使用壽命與環境影響來看，電動車在可持續交通體系中的優勢日益凸顯，正逐步成為未來出行的主流選擇。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】