恒大首辦中國商業論壇　全球學術與商界領袖匯聚共同探討新機遇

恒生大學（下稱恒大）商學院日前剛完成首屆「中國商業論壇」，全球超過100位來自香港、內地、美國、英國及韓國等學者、政府代表及商界領袖出席，共同探討中國商貿環境的創新策略。



強化「超級聯繫人」角色 促學術與業界融合

論壇為期兩日，於1月24日至25日假灣仔合和酒店舉行，由恒大商學院主辦，並聯同9間亞太及歐美院校共同籌備，包括北京大學、復旦大學、倫敦大學學院及漢陽大學等。各院校代表於開幕儀式上簽署宣言，日後將持續保持學術交流、聯合研究及資助青年學者等長遠合作。

恒生大學商學院主辦「中國商業論壇2026」，匯聚來自全球多所頂尖大學的學者、政府代表及商界領袖。（恒生大學提供）

財經事務及庫務局副局長陳浩濂擔任主講嘉賓，他指出香港作為「超級聯繫人」，在離岸人民幣流動性、IPO集資及金融科技創新方面具備不可替代的優勢。他鼓勵學界加強與業界協作，利用香港在綠色金融的領導地位，為國家可持續發展作出貢獻。

恒大校長何順文致辭時指出，香港憑藉「一國兩制」的獨特地位，是連接中國與世界的關鍵橋樑。他期望透過此平台，將學術界的多元觀點轉化為具社會影響力的務實成果。商學院院長朴勝虎亦認為，學術研究必須與業界專業知識深度融合，才能應對瞬息萬變的商業挑戰，並為新一代專業人才賦能。

陳浩濂副局長於論壇上強調香港在「一國兩制」下的獨特優勢。（恒生大學提供）

「混合智慧」年代 應對AI變革

麥肯錫公司大中華區總裁倪以理於論壇中提到，未來18個潛在發展領域（如太空、機器人、網絡安全等）中，中國經已在其中10個領域展現出競爭力。他提醒在座學者與學生，代理型人工智能（Agentic AI）將引發工作範式的轉移，未來必須學會運用混合智慧（Hybrid Intelligence），才能於科技浪潮中脫穎而出。

設青年學者圓桌 期望薪火相傳

論壇後更設有「青年學者圓桌會議」，為博士生及博士後研究員提供發表研究成果的平台，由資深學者即場給予反饋。大會期望以「導師制」的交流模式，協助青年學者建立專業網絡，為香港乃至全球商業研究注入新動力。