理大孵化企業WiseLaw結合AI與法律知識　法律從業員效率提升八成

香港理工大學與其孵化企業WiseLaw Digital Technology（WiseLaw），今天（1月30日）舉辦「下一代法律人工智能體系統」成果展示會，該系統是本港首個跨境法律和合規大模型智能體，目前已有約1500名法律界人士使用，將於今年上半年正式推出市場。



WiseLaw由理大香港可持續技術基金會教授陸海天教授於2024年創立，他預料「下一代法律人工智能體系統」將有助進一步鞏固香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的戰略地位，「目標不是替代律師，而是透過人工智能賦能法律服務更精準、更高效、更具可及性」。



WiseLaw創始人理大香港可持續技術基金會教授陸海天，分享「下一代法律人工智能體系統」4大核心功能。（夏家朗攝）

具備四大核心功能 精準針對法律實務痛點

「下一代法律人工智能體系統」由WiseLaw研發，是本港首個跨境法律和合規大模型智能體，具備四大核心產品，能精準針對法律實務中的痛點。WiseLaw亦獲得理大天使基金（TSSSU+）資助和PolyVentures初創生態系統資源支持，並獲入選數碼港培育計劃、前海深港青年夢工場·夢加速計劃以及NVIDIA初創加速計劃。

WiseLaw包含四大核心產品，其中「Wise Chat」透過集成專業法律知識庫，系統化身為「超級法律助手」，具備處理複雜跨境合規諮詢的高精準度與邏輯推理能力，有助提升法律從業員高達八成的工作效率。「Wise Tools」具高效合同審查功能，僅數分鐘即可識別風險條款並提供修改建議，提升法務工作效率與安全性。「Wise Search」則是針對港股招股書、公告、香港法例的「一站式智能檢索」。「Wise Course」內的「AI Tutor」系統已在理大及城市大學使用，能輔助學生進行個性化學習、引導正確的AI使用習慣，更能幫助教師建立科學的教育反饋機制。

WiseLaw創始人理大香港可持續技術基金會教授陸海天表示，「下一代法律人工智能體系統」適用大、中、小型律師事務所，對出海企業及企業法務，都賦能高效服務。（夏家朗攝）

陸海天指出，「下一代法律人工智能體系統」猶如一位「住在你電腦裡的數字員工」，不單擁有身份，如傳發WhatsApp／微信訊息，亦具自動化執行、自主規劃及跨渠道協同功能。

能力平權 法律服務將更普惠大眾

陸海天強調，WiseLaw的目標不是替代律師，而是「讓法律人把時間花在法律上」。他表示未來約八成的重複性勞動，如文檔整理、初稿核對等工作可交予AI，而律師則負責複雜策略、談判、共情等法律藝術，這將實現「能力平權」，讓中小律師行也能提供高端服務，讓法律服務普惠大眾。

WiseLaw創始人理大香港可持續技術基金會教授陸海天表示，「下一代法律人工智能體系統」會令市場對法律服務需求增加。（夏家朗攝）

被問到與通用大模型區別，陸海天稱，「下一代法律人工智能體系統」不單靠提示工程（Prompt Engineering），更結合了專家年網絡的經驗累積，是通用大模型無法做到的深度嵌入。

辦兩場圓桌論壇 律政司副司長張國鈞主禮並致辭

成果展示會亦舉辦了兩場圓桌論壇，律政司副司長張國鈞及理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒均有出席主禮及致辭。

首場圓桌論壇聚焦於「企業出海合規挑戰與 AI 賦能新路徑」，主講嘉賓包括中國移動國際公司數字技術部總監段翔博士、Vistra 卓佳集團國際拓展平台業務發展總監吳佩君女士。嘉賓們一致認為，在複雜的地緣政治環境下，AI技術是企業構建動態合規護城河的關鍵。

第二場圓桌論壇探討「法律人的AI專業工具如何重塑價值創造」，主講嘉賓包括小紅書首席合規官管玥女士與國泰君安首席合規官趙彤律師、瑞生國際律師事務所前大中華業務主席楊長纓律師。論壇上，嘉賓們都分享了法律界人士對使用AI工具的期待及展望。