胡鴻烈逝世｜樹仁大學辦追思會　校友陳國基致辭讚以生命影響生命

樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈上月辭世，享年105歲。樹仁大學今日（30日）為胡鴻烈舉行追思會。樹仁大學校友、政務司司長陳國基在追思會上致辭時，讚揚胡鴻烈以半世紀的光陰完美演繹「十年樹木、百年樹人」的真諦。他亦指，胡鴻烈及已故妻子、樹仁大學創校校長鍾期榮，留給香港最寶貴的，不單止是一所大學，更是一種堅守理想的精神，是一種以生命影響生命的教育家情懷。



樹仁大學今日（30日）為胡鴻烈舉行追思會。（樹仁大學提供）

陳國基：對教育熱誠如明燈 無私奉獻

樹仁大學校友、政務司司長陳國基在會上致辭，他表示胡鴻烈對教育的熱誠和理想，就好像一盞明燈，照亮了無數求學的心。胡博士夫婦是法律界的翹楚，「一位是鼎鼎大名的大律師，一位是中國第一位女法官。」他們原本可以在法律界安穩前行，延續法律界的事業，可以過着豐裕的生活，卻因為對教育事業的宏願與抱負，於1971年全身投入創立樹仁書院，將大半生心血為教育事業默默耕耘，無私奉獻。

樹仁大學校友、政務司司長陳國基在會上致辭，他表示胡鴻烈及已故妻子、樹仁大學創校校長鍾期榮，留給香港最寶貴的，是一種以生命影響生命的教育家情懷。（香港樹仁大學提供）

他續指，當年香港的專上院校寥寥可數，升學機會可以說相當貧乏。樹仁的創立，為許多年輕學子開闢了一條繼續升學的新道路，推動了高等教育的普及與多元。自樹仁拓展到北角寶馬山，辦學規模逐漸擴大，直到2006年，更成為香港首間私立大學，是本地高等教育的一個重要里程碑。

堅持仁者教育 大小事務親歷親為

陳國基表示，胡鴻烈夫婦一直堅持「仁者教育」的理念，處處以學生的福祉為依，而他作為當年的樹仁學生，亦親身感受過他們對學校大小事務都親力親為的態度。他們經常在校園與學生親切交流，「那種心繫學生的精神，不僅成就了樹仁的成長，也深深影響樹仁學生做人處事的態度。」

樹仁大學校董會副主席張舜堯追思時表示，不會忘記胡鴻烈對教育的理想、擇善堅持，不為己但為人的仁者精神。他亦引用胡鴻烈的說話，胡鴻烈對樹仁大學有信心，認為創校之舉做得對，因為自己是忠心於理想、敦仁博物、中國文化的價值和信賴年輕一群。