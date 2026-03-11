珠海學院表態有意升格大學目標最快年底成事　碩士學生將佔逾八成

珠海學院校長張珍於傳媒春茗表示，去年底已向教育局表達升格大學的意向，期望能盡快成為大學。她表示，學校現時開辦19個授課式碩士課程，未來將以碩士為焦點，碩士與本科生比例為5:1，形容教育局反應正面，有信心成事。



被問及本學年該校副學士及學士新生合共只有95人，副校長（學術及研究）兼署理教務長陳漢宣表示，學校會繼續努力收生改善，現時正加強宣傳推廣，同時期望學校最快年底或明年升格大學，相信有助收生。



張珍表示，該校去年已獲學術及職業資歷評審局通過七個學科範圍評審，符合升格大學的三個學科範圍評審要求，去年底向教育局表達升格大學意向，上月已回覆局方提問。校方將全力推進升格工作，包括加強學術質素保證、提升研究能力、推動AI人工智能於各學科應用等。

珠海學院舉辦傳媒春茗，校長張珍表示已向教育局提出升格大學意向，有信心會獲教育局批准。（蕭輝浩攝）

她指出，現時全校學生人數逾2,000人創歷年新高，並開設19個授課式碩士課程。為配合政府發展香港成國際教育樞紐的政策，計劃日後成為一所以開辦授課式碩士課程為主的院校，而授課式碩士沒有非本生收生限制，可吸引內地學生報讀。

本學年珠海學院副學士及學士新生合共只有95人，其中59人是「內地、澳門及台灣」（MMT）學生。陳漢宣回應稱，學校收生並沒有違反教育局規定，未來會繼續努力，加強學士課程推廣，又認為升格大學將有助課程宣傳，同時保證即使日後要碩士課程為主，但學士課程資源和質素不受影響。

珠海學院舉辦傳媒春茗，左起為副校長（學術及研究）兼署理教務長陳漢宣、校長張珍、協理副校長（學術及研究）李國耀。（蕭輝浩攝）

陳漢宣又稱，校方正進行課程重組，合併部份課程並開辦新課程，提升課程吸引力。未來擬開辦的課程將因應政府人力規劃而設，例如開辦大金融、大健康等實用課程，亦會在不同課程加入AI元素。不過，由於所有課程重組、合併和新課程，均須通過學術評審局手續需時，預計需時1至2年後才能看到效果。