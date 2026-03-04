演藝學院校舍空間緊絀 校方研港島覓空置校舍作臨時用途
逾40年歷史的演藝學院培育出不少演藝人才，收生倍增至約1,000人，校舍空間因而變得緊張，影響班房調動及安排彩排的時間。學院將會在北部都會區興建第二校舍，校方計劃在該校舍建好前，在港島區覓地作臨時校舍，期望政府加快落實一些校方的提議。
學生人數倍增至1000人 歌劇院最多人用
香港演藝學院有約40年歷史，由最初僅有500位學生，倍增至現時約1,000位，出現校舍空間不足的問題。校方指，其中一個最多人使用的設施是歌劇院。香港演藝學院副校長（行政）李仲華指，校園的設施緊張，影響班房調動及安排彩排的時間，同學要利用不同位置進行自己的演練。
研究北都第二校舍與現時灣仔校舍分工
演藝學院計劃在北都興建第二校舍，李仲華指，會研究該校舍與現時灣仔校舍的分工。在短期方面，校方會與政府部門探討，研究可臨時動用的地方，例如空置校舍，作為在北都校舍建好前的一個短期校舍位置，期望政府加快落實一些校方的提議。
校方正研究數個位於港島的用地，認為位置較近灣仔校舍會更好、更集中。
灣仔北用地原本預留給演藝學院作擴建，後來轉為研究發展「大型建設計劃展館」以展示北部都會區計劃，現建館計劃現時已擱置。被問及會否繼續爭取使用該用地，李仲華未有正面回應，僅說：「其實我哋唔係單一睇一塊地，講緊一啲全盤嘅考量，一啲唔同嘅地點我哋都睇緊。」
