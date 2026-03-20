理大卓越學生獎　貴州來港學生立志引入遺傳諮詢　助遺傳病篩查

理工大學頒發 2025/26 年度「卓越學生獎」及「校長學生領袖獎」，表揚在學業、研究或個人發展方面有優異表現的學生。何婧芸（Jenny He）是本年度「最卓越學生獎」及「學院卓越學生獎」的得獎者，現正就讀理學院應用生物兼生物科技（榮譽）理學士四年級。何婧芸在理大獲得豐富的海外交流機會，因而接觸到遺傳諮詢專業，加上家人因為癌症逝世的背景，立志畢業後赴北美深造，然後將當地的遺傳諮詢專業帶到香港，推動癌症及華人常見遺傳病篩查。



理工大學（理大）頒發 2025/26 年度「卓越學生獎」及「校長學生領袖獎」，左起為得獎者MEAN Chan Vatey、何婧芸、林玿聰、張栢言。（盧勁揚攝）

貴州來港升學 爺爺因癌離世立志推廣遺傳諮詢

何婧芸計劃於畢業後到北美深造，然後再將當地先進的遺傳諮詢專業帶回香港，推動癌症及華人常見遺傳病篩查。（盧勁揚攝）

何婧芸來自貴州貴陽，以高考成績入讀理大，全因認為香港是一個多元的國際城市，能提供接觸世界的機會，並且有優質的教育資源。她從小喜歡生物學，亦對研究與數據分析感興趣，有意在生物訊息及生物統計領域發展，因此主修生物兼生物科技，並副修數學。

何同學坦言要將遺傳諮詢帶到香港並不容易，形容「挑戰很大」、「路很長」，因為華人文化對疾病比較忌諱，所以引入香港時會注重結合本地文化，提供更適切的服務，強調遺傳諮詢只是預測患病的可能性，不代表一定會患病，更可以提供預防疾病的建議。

另外，她指現時的基因研究資料主要來自歐洲，亞洲及非洲的研究較少，引入遺傳諮詢有助解決問題，以至是吸引現時海外的相關研究華人回流。她亦提到，香港政府現時已經有一些免費的遺傳諮詢服務，例如醫管局初生嬰兒篩查計劃，建議市民大眾認識及使用。

柬埔寨學生看好香港會展業 計劃畢業後留港發展

MEAN Chan Vatey來自柬埔寨，她直言來到香港有不少事情需要習慣，例如在柬埔寨沒有公共交通工具，來港後需要學習乘坐地鐵、巴士等。（盧勁揚攝）

MEAN Chan Vatey（Vatey）是本年度另一位「學院卓越學生獎」得獎者，就讀酒店及旅遊業管理學院酒店及旅遊管理（榮譽）理學士課程（會展及體驗管理）。來自柬埔寨的Vatey因為看好香港的旅遊、酒店、會展業，因而選擇到香港升學，選擇理大則是因為大學的酒店及旅遊業管理學院在亞洲以至國際上都有很高排名。她認為香港比起柬埔寨以至是新加坡都有更好的發展機會，計劃畢業後留港發展。

曾赴德維修古堡外牆 倡香港引入科技加快舊樓維修進度

張栢言自少喜歡城市景觀，因而對建築相關的議題如維修及活化感到興趣，未來將考取測量師牌照。（盧勁揚攝）

張栢言（Hugo Cheung）是本年度「學院學生領袖獎」得獎者，現正就讀建設及環境學院地產及建設測量學（榮譽）理學士。張同學自小憧憬香港城市景觀，亦注意到香港有不少舊建築有待維修或活化，背後涉及法規、技術及社會效益等問題，於是開始思考建築及公共安全議題，認為測量師有助確保建築物安全，因而選擇修讀相關課程。他曾參與了德國千年古堡修復計劃，帶領8名義工親手修補城堡外牆，親身體驗建築物保育如何傳承歷史及文化。他現在亦同時遙距修讀海外大學法律學位，計劃未來考取測量師牌照。

被問到現時香港建築物老化愈來愈嚴重時，他說現時的進步的確未能追上，建議參考外國例子，引入更多檢測科技，例如在建築物安裝不同感應器，提早找出建築物的結構問題，加快維修進度，同時亦可應用無人機檢查大廈外部結構。

物理治療學生熱心社會服務 未來投身公共醫療再讀博士

林玿聰主修物理治療，畢業後會先投身公共醫療體系，累積臨床經驗，長遠修讀博士進行研究，貢獻香港以至是全球醫療發展。（盧勁揚攝）

林玿聰（Edwin Lam）是本年度「傑出學生領袖獎」及「學院學生領袖獎」得獎者，現在就讀醫療及社會科學院物理治療學（榮譽）理學士課程。林同學本身對醫療健康領域有相當的熱誠，希望以專業知識實際幫助他人，所以修讀物理治療。他相信，物理治療師等專職醫療人員除了具備專業醫療知識，亦需要向病人提供陪伴與支援，在基層醫療的最前線擔當重要角色。

林同學曾參與多個社會服務項目，包括為少數族裔學生統籌文化體驗和學習支援活動、向小學生推廣科學知識、參與物理治療學會義工為長者提供檢查與運動指導，期間多次擔任小組領袖，體現其領導才能、社會責任感、同理心、溝通能力及協調能力。他亦有進行研究工作，成功在學術期刊發表有關慢性肌肉骨骼疼痛與便秘關聯性研究的論文，他計劃未來投身公共醫療體系，累積臨床經驗，然後攻讀博士學位，長遠貢獻香港甚至全球的醫療發展。

理工大學（理大）頒發 2025/26 年度「卓越學生獎」及「校長學生領袖獎」，左起為得獎者何婧芸、MEAN Chan Vatey、林玿聰、張栢言。（盧勁揚攝）

理大每年均會頒發「卓越學生獎」及「校長學生領袖獎」，其中「卓越學生獎」頒予品學兼優的全日制四年級本科生，當中來自不同學院的優秀學生會獲頒「學院卓越學生獎」，其中最突出的一位更會獲頒「最卓越學生獎」。至於「校長學生領袖獎」，則向各學院具領導素質和技能的優秀學生領袖頒發「學院學生領袖獎」，當中最突出的一位頒發「傑出學生領袖獎」，表彰具備卓越領導能力並付諸行動的學生。