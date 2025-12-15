理大授4人傑出校友獎　包括數字政策專員黃志光、懲教署長黃國興

香港理工大學周日（14日）公布，明年1月13日將頒發「2025年傑出理大校友獎」予4位優秀畢業生，以表揚他們在所屬行業的出色表現，以及對母校和社會的貢獻，充分展現理大為香港、國家及世界培育領袖的成果。



香港理工大學公布，2026年1月13日將頒發「2025年傑出理大校友獎」予4位優秀畢業生，包括保力集團創辦人及行政總裁莊子雄、凱悅中國區副總裁孫武、數字政策專員黃志光，以及懲教署署長黃國興。（理大圖片）

理大表示，「傑出理大校友獎」旨在表彰理大及其前身院校的模範畢業生，包括香港官立高級工業學院、香港工業專門學院和香港理工學院的校友。

而「2025年傑出理大校友獎」獲獎者分別為：保力集團創辦人及行政總裁莊子雄；凱悅中國區副總裁、逸扉酒店首席執行官及董事總經理孫武；數字政策專員黃志光，以及懲教署署長黃國興。

理工大學（資料圖片）

獎項的評選委員會由理大校董會主席林大輝擔任主席；當然成員包括理大校長滕錦光，以及理大常務及學務副校長黃永德。其他成員包括理大校董會成員王振邦、大學顧問委員會成員李錦雄、傑出理大校友協會會長何超平，以及理大校友會聯會會長游國輝。

校方表示，「傑出理大校友獎」自1996年創辦以來，至今已表揚113位傑出校友，嘉許他們於所屬界別的卓越成就，並積極回饋母校和社會。