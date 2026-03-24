理大雙盛事　第三屆中華文化節啟動與林大輝廣場優化揭幕

香港理工大學（理大）今日同步舉行兩項校園盛事，包括「第三屆理大中華文化節」展開序幕，以及「林大輝廣場」優化後正式揭幕啟用。



其中文化節一直被視為推動學生全人發展，以及弘揚優秀中華文化的重要平台，理大本年度將繼續透過豐富活動，積極提升年輕一代對中華文化的欣賞，加強國家認同感，並助力香港發展成為中外文化藝術交流中心。



「第三屆理大中華文化節」開幕典禮，中聯辦教育科技部一級巡視員劉懋洲擔任主禮嘉賓，連同理大管理層共同主持啟動儀式。

第三屆中華文化節啟動 展現六大文學巨匠足跡

「第三屆理大中華文化節」由中聯辦教育科技部一級巡視員劉懋洲擔任主禮嘉賓，並連同理大管理層共同主持啟動儀式。

本屆文化節的頭炮活動為「萬里一窗間—文學名家的香港印跡」專題展覽，由理大與中國現代文學館合作，聚焦魯迅、蕭紅、茅盾、巴金、梁羽生及金庸六位文學巨匠。透過珍貴的文獻、沉浸式場景與系列講座，帶領師生穿越時空，探索這六位大師與香港之間的情感聯繫與文學創作。

扮演「超級聯絡人」 成中外文化藝術交流中心

林大輝在文化節致辭中指出，「文化自信」是國家強盛的支撐。他強調理大舉辦中華文化節不但是為了學生的全人發展，更是在國家「十四五」規劃提升文化軟實力的背景下，積極扮演「超級聯絡人」的角色，致力向世界說好中國故事。

林又表示，今年特別邀請到廣東惠州及福建晉江的團隊，將客家文化和閩南文化帶入校園。希望透過這些活動，助力香港發展成為「中外文化藝術交流中心」，讓中華文化面向世界。

林大輝在文化節致辭中指出，「文化自信」是國家強盛的支撐。本屆文化節不但聚焦校園，更助力香港建設成為中外文化藝術交流中心 。

多元活動為期兩週 強化國家身份認同

中國現代文學館常務副館長王軍透過視訊致辭時表示，透過此次館藏珍品，讓文學「走出書齋、走進校園」，搭建學子與傳統文化之間的橋樑。除文學展覽，「第三屆理大中華文化節」亦設有其他活動，為期兩週，包括外交大使專題講座、非物質文化遺產展示、全球孔子學院香江論壇，以及舉辦電影放映會及中秋晚會等，讓師生在校園日常中，深刻感受中華文化的獨特魅力。

中國現代文學館常務副館長王軍透過視訊致辭表示，透過此次館藏珍品，讓文學「走出書齋、走進校園」，搭建起學子與傳統優秀文化之間的橋樑。

「林大輝廣場」優化啟用 凝聚校友理大精神

此外，理大於2015年將賽馬會綜藝館前的廣場命名為「林大輝廣場」，以表彰現任校董會主席林大輝對母校及社會的卓越貢獻。因應校園發展及多元活動需求，優化工程於2024年展開，並於今日正式揭幕。

「林大輝廣場」的命名旨在表彰現任校董會主席林大輝對母校及社會的卓越貢獻。因應校園發展及多元活動需求，優化工程於2024年展開，並於今日正式揭幕。

儀式由林大輝親自主持，理大校長滕錦光及一眾校董會成員出席見證。滕致辭時對林博士表達了由衷的敬意，他形容林是理大的優秀校友和領航者，廣場的命名與優化，是對他多年來無私奉獻的致敬。「『林大輝廣場』不只是校園設施，更是象徵著感恩母校、回饋社會的情懷，同時代表不懈奮鬥、追求卓越的精神。」滕校長認為，廣場將成為凝聚師生與校友情感的標誌性地標。

理大校長滕錦光形容林博士是理大的優秀校友和領航者，廣場的命名與優化，是對他多年來無私奉獻的致敬。

優化後的「林大輝廣場」保留了經典的扇形設計，總面積達1,100平方米。最受矚目的是新增的梯級觀眾席，可容納約200名觀眾，具備開放性與多功能性，將來必成為校園文化展覽、戶外演出及學生活動的首選場地，進一步活化校園空間。