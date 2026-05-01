馬會獎學金｜DSE狀元冀行醫兼做研究　科大博士研治阿茲海默症

賽馬會周三（4月28日）舉行一年一度的獎學金頒授典禮暨高桌晚宴，向110位學生及10位新晉創科學者頒授獎學金。其中2025年DSE中學文憑試「基層狀元」黃泓智獲賽馬會主席卓越獎學金，是中文大學神科醫科「環球醫學領袖培訓專修組別」學生。他期望日後能行醫之餘，亦可從事研究工作，開發更有效且大眾可負擔的治療方案，為病人減輕痛楚，重燃希望。



獲賽馬會新晉創科學者獎學金的科技大學學者林睿朗博士，可說是黃泓智的「同行前輩」，他正在研究阿茲海默症中的ApoE依賴性脂質代謝，聚焦於利用幹細胞培養的人類腦細胞和小鼠模型，深入探討APOE基因如何調控脂質代謝與免疫功能，期望為患者帶來新的治療方向。



賽馬會主席廖長江（中）與賽馬會學人黃泓智（右二）、彭穎加（左一）及楊珮珮（右一）及賽馬會新晉創科學者林睿朗博士（左二）合照。（馬會圖片）

賽馬會行政總裁應家柏（中）與賽馬會學人黃泓智（右三）、彭穎加（右一）、楊珮珮（右二）、賽馬會新晉創科學者林睿朗博士（左一），以及應屆畢業的賽馬會學人卓嘉豪（左三）及麥筠諾（左二）合照。（馬會圖片）

新一屆賽馬會獎學金其中四位得主：（左起）黃泓智、彭穎加、楊珮珮及林睿朗博士。（馬會圖片）

新一屆賽馬會獎學金其中四位得主：（左起）楊珮珮、彭穎加、黃泓智及林睿朗博士。（馬會圖片）

典禮由馬會主席廖長江，以及主題演講嘉賓、哈佛商學院Lincoln Filene工商管理教授Anita Elberse教授一同主持。多位馬會董事、行政總裁及一眾執行總監，和多間參與院校的代表亦出席典禮，眾多得獎者的家人及朋友亦到場分享喜悅。

在典禮上，馬會向110位學生及10位新晉創科學者頒授獎學金，亦恭賀45名應屆畢業的馬會獎學金得主展開人生新篇章，同時首次頒授五個基金教授席。

在中文大學修讀「神科」——醫學（環球醫學領袖培訓專修組別）的一年級生黃泓智，獲得賽馬會主席卓越獎學金得主，他是2025年DSE中學文憑試「基層狀元」，自幼在屯門公屋長大。他說，早前到訪「賽馬會躍見新生活」計劃涵蓋的其中一個過渡性房屋，「讓我更深切明白和感受到當中居民的實際需要，亦提醒身為未來醫生的我，唯有具備同理心，才能成為一位出色的醫生。」

中文大學內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別）一年級學生黃泓智獲賽馬會主席卓越獎學金。（馬會圖片）

獲賽馬會主席卓越獎學金得主黃泓智冀開發更有效且大眾可負擔的治療方案，為病人減輕痛楚。（馬會圖片）

賽馬會學人黃泓智（左）早前參與賽馬會學人義工活動。（馬會圖片）

黃泓智有見家人曾受疾病困擾，因此中三便立志投身醫學界，盼以同理心服務病人；他亦希望能將科技應用於醫療領域。

他曾出任學校機械人團隊主席，帶領隊員在世界奧林匹克機械人競賽（WRO）中兩次奪得銀獎，讓他看見機械人技術在提升醫療效率及減輕病人痛苦方面的巨大潛力。

黃泓智認為，許多嚴重疾病的治療不是價格高昂，就是仍未有有效方法治療。他期望日後能行醫之餘，亦可從事研究工作，開發更有效且大眾可負擔的治療方案，為病人減輕痛楚，重燃希望。

賽馬會學人黃泓智（左二）與彭穎加（右一）早前參與賽馬會學人義工活動。（馬會圖片）

在科技大學研究阿茲海默症中的ApoE依賴性脂質代謝的林睿朗，得到賽馬會新晉創科學者獎學金。他現時已是博士級，他表示，研究範疇與腦退化症相關，而馬會亦有不少相關項目，如「賽馬會耆智園」等，令他有機會與他們合作。「希望透過實驗室研究以外的不同方式，從多個層面回饋社會。」

科技大學林睿朗博士獲賽馬會新晉創科學者獎學金，他研究阿茲海默症中的ApoE依賴性脂質代謝。（馬會圖片）

林睿朗自小熱愛科學、喜歡做實驗。他在英國劍橋大學取得博士學位後，他決心回港發展科研事業。作為土生土長的香港人，他矢志學以致用，以專業知識回饋社會。

隨著全球人口老化，阿茲海默症患者人數持續攀升。林博士指出，在東亞族群中，攜帶阿茲海默症最強遺傳風險因子APOE4 基因者，其患病風險比例高於白人。然而，針對亞洲族群，特別是華人，的相關研究仍相對匱乏。因此，他希望能填補這一研究缺口，深入探討不同族群之間的致病機制差異，並發展個人化治療策略。

賽馬會新晉創科學者林睿朗博士於賽馬會「阿茲海默症神經生物學與治療」創科實驗室進行研究工作。（馬會圖片）

賽馬會新晉創科學者林睿朗博士（左）早前參與賽馬會學人義工活動。（馬會圖片）

林博士表示，賽馬會新晉創科學者獎學金，不僅讓他在研究上可以擁有更大自由度，更可以認識更多同路人，拓展人脈。近年研究發現，阿茲海默症患者在大腦免疫細胞（小膠質細胞）在脂質處理上存在功能障礙。他的研究正聚焦於利用幹細胞培養的人類腦細胞和小鼠模型，深入探討APOE基因如何調控脂質代謝與免疫功能，期望為患者帶來新的治療方向。

馬會主席廖長江（前排左七）、主題演講嘉賓哈佛商學院Lincoln Filene工商管理教授Anita Elberse教授（前排右七）、馬會董事、管理委員會成員、各大專院校代表、賽馬會學人、賽馬會新晉創科學者及賽馬會基金教授合照。（馬會圖片）

馬會主席廖長江在致辭時表示，馬會深明人才是香港最寶貴的資源，因此多年來一直盡心盡力支持教育和人才拓展，以推動本港經濟發展，並為國家的長遠繁榮作出貢獻。

馬會主席廖長江在香港賽馬會獎學金頒授典禮暨高桌晚宴上致辭。（馬會圖片）

在主題演講中，Anita Elberse教授剖析全球頂尖體育及娛樂機構的成功之道，強調成功非偶然，而是源於領導者以人為本、追求最高卓越，以及不斷從經驗中學習。她鼓勵獎學金得主及基金教授，以紀律與信任凝聚團隊力量，在關鍵時刻發揮領導力，攜手成就彼此，為未來奠定成功基礎。

主題演講嘉賓Anita Elberse教授在香港賽馬會獎學金頒授典禮暨高桌晚宴上祝賀各獎學金得主。（馬會圖片）

賽馬會副主席黃嘉純（中）與香港賽馬會基金教授席得主合照。（馬會圖片）

賽馬會獎學金成立於1998年，旨在培育德才兼備的領袖，造福社會。多年來，獎學金計劃不斷拓展，涵蓋職業教育、由中國內地及海外來港升學的本科生，以及面對人生逆境仍然自強不息的學生。馬會亦新設音樂及舞蹈獎學金，資助年輕音樂及舞蹈人才於海外頂尖院校接受專業訓練。到目前為止，已批准捐款超過12.5億元，惠及超過1,200名傑出青年。