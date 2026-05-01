獎學金｜港大醫學女博士生研發抽血診斷取代刺肝活檢　冀救更多人

「大灣區共同家園青年公益基金」周三（28日)舉辦「創明天獎學金」，共有25名學生得獎。香港大學醫學哲學博士二年級的徐韶華（Zara）得到「創明天創科獎學金」，她從本科到現時攻讀博士學位，一直專心研究工作，她認為比起臥床診症，但若能開發重要的研究成果，能救助更多人。



徐韶華帶領團隊研究一套人工智能（AI）輔助系統，分析華人患者肝臟切片，再以血液指標對應，目標是將肝穿刺入侵性活檢，轉化為簡單的抽血診斷。家人雖曾擔憂從事科研的生計前途，但最後尊重她並大力支持其學業，而這條路，已讓她結識也醉心做研究的丈夫，從此並肩同行。



大灣區共同家園青年公益基金 第六屆「創明天獎學金」得奬者與嘉賓合照。(基金提供圖片)

大灣區共同家園青年公益基金 第六屆「創明天獎學金」得奬者與嘉賓合照。(基金提供圖片)

共收到本地14間大專院校近280名學生申請

第六屆「創明天獎學金」兩個獎學金共收到本地14間大專院校近280名學生申請。今年除了繼續頒授獎學金給才學兼優，熱心服務社會的大學生外，亦繼續向修讀STEM學科的博士生頒授第二屆「創明天創科獎學金」，鼓勵更多本地青年加入創科行列，以進一步配合國家「十五五」規劃。

今屆25名得獎學生不僅在學術與科研領域勇於突破，更時刻心繫社會，積極以自身專業回饋社區。

頒授典禮上，「創明天創科獎學金」得獎者之一香港大學醫學哲學博士二年級的徐韶華（Zara），以及「創明天獎學金」得獎者之一香港都會大學護理學榮譽學士（普通科）四年級的黃楚仁，代表得奬者作出分享，並向大灣區共同家園青年公益基金致謝。

大灣區共同家園青年公益基金 第六屆「創明天獎學金」得奬者與嘉賓合照。(基金提供圖片)

大灣區共同家園青年公益基金 第六屆「創明天獎學金」得奬者與嘉賓合照。(基金提供圖片)

徐韶華：若能開發重要研究成果 比診症能救助更多人

徐韶華從小就對生物醫學抱持濃厚興趣，從本科到現時攻讀博士學位，一直專心研究工作，比起臥床診症，她更醉心「默默耕耘」角色。「醫生救的是病人個體，但若能開發重要的研究成果，能救助更多人。」

帶領團隊研究將肝穿刺入侵性活檢 轉化為簡單抽血診斷

徐韶華師從香港大學醫學院講席教授徐愛民，研究影響全球三分之一人口的代謝功能障礙相關脂肪肝（MASLD）。在香港，每三人就有一人患有脂肪肝，若病情持續惡化，可出現肝衰竭或肝癌。

她帶領團隊研究一套人工智能（AI）輔助系統，分析華人患者肝臟切片，再以血液指標對應，目標是將肝穿刺入侵性活檢，轉化為簡單的抽血診斷。

團隊目標是收集1,000個內地及香港病人樣本，目前已有約700百個在手，並已發現十多個潛在生物指標，希望五至十年內能臨床應用。

「創明天創科獎學金」得主香港大學的徐韶華（Zara，左）及「創明天獎學金」得主香港都會大學的黃楚仁（Andie，右）在典禮上分享他們的奮鬥故事。(基金提供圖片)

父親為電腦程式員 助攻令電腦「跑資料」時不會當機

科研是一條漫長而艱辛的路，徐韶華有一晚連續做實驗12小時後，突然收到媽媽急電催促回家，赫然發現已經是黑雨。她為確保實驗數據不中斷，留守實驗室，趴在桌上通宵守候。經數月廢寢忘餐的努力後，其研究終在動物測試中得到證實。

家人雖曾擔憂從事科研的生計前途，但最後尊重她並大力支持其學業。她並非來自醫學世家。她笑說哥哥生物科是「肥佬」的，而當電腦程式員父親，雖不懂生物科學卻竭力為她的研究提供專業建議，例如電腦如何「跑資料」時不會當機。

她說，在英國劍橋大學交流時，規定若晚上7時後要在實驗室做研究，必須有他人陪同。結果認識了來自西安做研究的丈夫，從此並肩同行。

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光致辭時，勉勵年輕人發揮自身優勢，為香港乃至國家的發展進步貢獻力量。(基金提供圖片)

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光致辭時表示，全國兩會發佈了國家「十五五」規劃綱要，不單為國家未來發展制定出宏偉藍圖，更為香港賦予了嶄新的戰略定位。他冀各學生主動參與，發揮自身優勢，為香港乃至國家的發展進步貢獻力量。

全國人大代表、大灣區基金常務副主席霍啓剛介紹國家「十五五」規劃為青年帶來的新機遇。(基金提供圖片)

基金常務副主席霍啟剛表示，國家安全是幸福與發展的根基，有安全才有好經濟。「我國年均增長5.4%，科研投入領先全球，規劃精準務實。各位青年朋友應感受國家底氣，參與未來建設，共同貢獻力量。」

民政及青年事務局局長麥美娟在「創明天奬學金」頒授典禮上致辭。(基金提供圖片)

民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，民青局將會諮詢持份者及青年的意見，以《青年發展藍圖》為基礎，緊扣「十五五」規劃，更好、更積極融入和服務國家發展大局。

今次「創明天獎學金」全部得奬名單包括：香港樹仁大學蔡榆婧、香港浸會大學伊詩瑪、香港教育大學郭晴紅、香港恒生大學林霆騫、香港中文大學羅昕彤、香港科技大學李柏年、香港大學羅啟信、香港教育大學文樂渝、香港都會大學蘇穎禧、香港都會大學黃楚仁、香港大學黃子傑、香港理工大學黃詠雪、香港科技大學徐樂怡、香港浸會大學袁熙懃和香港中文大學周天翼。

「創明天創科獎學金」全部得奬名單包括：香港中文大學張浚霆、香港理工大學程智楓、香港大學徐韶華、香港科技大學何卓健、香港城市大學許子軒、香港浸會大學梁灝文、香港城市大學NIDHI Mahejabeen。