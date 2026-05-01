獎學金｜立志做護士　青年放棄工程學位　重考成功入讀都大護理

「大灣區共同家園青年公益基金」周三（28日)舉辦「創明天獎學金」，共有25名學生得獎。「創明天獎學金」得獎者之一都會大學護理學系學生黃楚仁（Andie），立心要做公立醫院護士，首次大學聯招JUPAS選科失誤，被誤派工程學科，他決定放棄重考DSE中學文憑試，最終如願入讀香港都會大學護理學。



在醫院實習期間，黃楚仁看盡生命無常，故此他總是比書本教的多走一步，主動安撫剛入院的徬徨病人，講解病情、遞上一杯暖水，他深信，真正的護理不在課本，而在願意付出更多愛心。他希望畢業後當急症室護士，在最兵荒馬亂、血脈沸騰的地方，以最冷靜及細心方式照顧病人。



大灣區共同家園青年公益基金 第六屆「創明天獎學金」得奬者與嘉賓合照。(基金提供圖片)

大灣區共同家園青年公益基金 第六屆「創明天獎學金」得奬者與嘉賓合照。(基金提供圖片)

共收到本地14間大專院校近280名學生申請

第六屆「創明天獎學金」兩個獎學金共收到本地14間大專院校近280名學生申請。今年除了繼續頒授獎學金給才學兼優，熱心服務社會的大學生外，亦繼續向修讀STEM學科的博士生頒授第二屆「創明天創科獎學金」，鼓勵更多本地青年加入創科行列，以進一步配合國家「十五五」規劃。

今屆25名得獎學生不僅在學術與科研領域勇於突破，更時刻心繫社會，積極以自身專業回饋社區。

頒授典禮上，「創明天創科獎學金」得獎者之一香港大學醫學哲學博士二年級的徐韶華（Zara），以及「創明天獎學金」得獎者之一香港都會大學護理學榮譽學士（普通科）四年級的黃楚仁，代表得奬者作出分享，並向大灣區共同家園青年公益基金致謝。

大灣區共同家園青年公益基金 第六屆「創明天獎學金」得奬者與嘉賓合照。(基金提供圖片)

大灣區共同家園青年公益基金 第六屆「創明天獎學金」得奬者與嘉賓合照。(基金提供圖片)

黃楚仁從小夢想成為前線醫護人員 加入聖約翰救傷隊、考急救牌

受電視劇啟發，黃楚仁從小夢想成為前線醫護人員救人，中一加入聖約翰救傷隊，14歲考獲急救牌。開始實習時，面對著排山倒海的工作及高壓的醫院環境，他找到自己發揮的空間，更加確定成為公立醫院護士的決心。

我想用護士身分守護病人，每天從細節上多幫助他們。 都會大學護理學榮譽學士（普通科）四年級的黃楚仁

JUPAS選科失誤被誤派工程學科 決定重考再報過 出現社交困難

追夢之路並不平坦。首次大學聯招JUPAS選科失誤，被誤派工程學科，他寧願重考，最終如願入讀香港都會大學護理學。但經歷了一年閉關苦讀，及承受巨大心理壓力下，他出現社交困難，恐懼與人溝通。他求助臨床心理學家，學會正面思想，回復積極自信。

「創明天創科獎學金」得主香港大學的徐韶華（Zara，左）及「創明天獎學金」得主香港都會大學的黃楚仁（Andie，右）在典禮上分享他們的奮鬥故事。(基金提供圖片)

醫院實習看到忽然死別 主動安撫剛入院徬徨病人、講解病情

在醫院實習期間，黃楚仁看盡生命無常，昨天還談笑風生的病人，今日已撒手人寰，故此他總是比書本教的多走一步，主動安撫剛入院的徬徨病人，講解病情、遞上一杯暖水；為減低病人壓瘡形成機會，他會細心整理床單皺褶、留心尿片角度等容易被忽略的細節，連管理層也讚賞他的細心。

黃楚仁說：「細節決定成敗，將事情『做到』和『做好』，病人能夠清晰感受到。」他深信，真正的護理不在課本，而在願意付出更多愛心。

目標畢業後成為急症室護士 終極夢想成為飛行護士

他大學期間曾到日本、新加坡、東莞學習醫療科技，藉此更能幫助病人。他希望畢業後當急症室護士，在最兵荒馬亂、血脈沸騰的地方，以最冷靜及細心方式照顧病人。他的終極夢想是成為飛行護士，在九霄驚魂的災難最前線，以靈活應變處理變幻莫測的場景。

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光致辭時，勉勵年輕人發揮自身優勢，為香港乃至國家的發展進步貢獻力量。(基金提供圖片)

黃永光：冀學生參與「十五五」規劃 為香港及國家發展進步貢獻力量

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光致辭時表示，全國兩會發佈了國家「十五五」規劃綱要，不單為國家未來發展制定出宏偉藍圖，更為香港賦予了嶄新的戰略定位。他冀各學生主動參與，發揮自身優勢，為香港乃至國家的發展進步貢獻力量。

基金常務副主席霍啟剛表示，國家安全是幸福與發展的根基，有安全才有好經濟。「我國年均增長5.4%，科研投入領先全球，規劃精準務實。各位青年朋友應感受國家底氣，參與未來建設，共同貢獻力量。」

全國人大代表、大灣區基金常務副主席霍啓剛介紹國家「十五五」規劃為青年帶來的新機遇。(基金提供圖片)

民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，民青局將會諮詢持份者及青年的意見，以《青年發展藍圖》為基礎，緊扣「十五五」規劃，更好、更積極融入和服務國家發展大局。

民政及青年事務局局長麥美娟在「創明天奬學金」頒授典禮上致辭。(基金提供圖片)

今次「創明天獎學金」全部得奬名單包括：香港樹仁大學蔡榆婧、香港浸會大學伊詩瑪、香港教育大學郭晴紅、香港恒生大學林霆騫、香港中文大學羅昕彤、香港科技大學李柏年、香港大學羅啟信、香港教育大學文樂渝、香港都會大學蘇穎禧、香港都會大學黃楚仁、香港大學黃子傑、香港理工大學黃詠雪、香港科技大學徐樂怡、香港浸會大學袁熙懃和香港中文大學周天翼。

「創明天創科獎學金」全部得奬名單包括：香港中文大學張浚霆、香港理工大學程智楓、香港大學徐韶華、香港科技大學何卓健、香港城市大學許子軒、香港浸會大學梁灝文、香港城市大學NIDHI Mahejabeen。