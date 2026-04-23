150名留學生獲頒一帶一路獎學金　印尼生讚港安全　易融入適應

近年香港積極推動招收外地生來港留學，教育局今日（23日）向150名來自一帶一路國家的留學生頒發「一帶一路獎學金」。有獲獎學生稱香港社會環境安全，金融環境良好，因此選擇到港留學，計劃將來留港發展。



來自印尼的Stephanie KOWINTO（左一）及來自尼泊爾的Lochan JOSHI均認為香港經濟環境良好及社會安全，因此選擇來港就讀。（賴卓盈攝）

來自印尼的Stephanie KOWINTO（左一）及來自尼泊爾的Lochan JOSHI均認為香港經濟環境良好及社會安全，因此選擇來港就讀。（賴卓盈攝）

來自印度尼西亞的Stephanie KOWINTO是中大工商管理學士綜合課程一年級生，她自小便期望到海外學習商業相關課程，她指香港作為國際化城市，金融及經商環境良好，且比起其他留學熱點更為安全，因此選擇到港學習。初來乍到，她曾擔心無法融入，但她發現香港有不少海外學生，彼此沒有隔閡，很快便融入環境。她最記得在港參加淨灘活動，形容當日拾到不少垃圾，感到十分有意義。

來自尼泊爾的Lochan JOSHI正就讀嶺南大學經濟學社會科學課程。他認為香港經濟環境良好，教育更有活力，且社會環境安全，因此到港留學。他形容香港是國際化城市，有助他認識各地朋友，同時建立更廣闊的社交網絡。他表示，畢業後將留港發展，期望可成為企業律師。

政府在2016/17學年起設立「一帶一路獎學金」，授予來自一帶一路地區特定國家的學生。「獎學金」每年有150個名額，得獎學生會在所修讀課程的正常修業期內獲發全額學費資助，如學術表現令人滿意，可每年續領獎學金。