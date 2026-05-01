馬會獎學金｜患腦麻痺女生乒乓球場顯毅力　棍網球手冀入校教學生

賽馬會周三（4月28日）舉行一年一度的獎學金頒授典禮暨高桌晚宴，向110位學生及10位新晉創科學者頒授獎學金，其中駿步人生獎學金及善學善行獎學金至少各有一位運動員得獎。



香港大學社會科學一年級學生彭穎加患有先天性腦麻痺，因此她不論在學習或訓練時都展現出過人的毅力與決心，她是香港傷殘人士體育協會乒乓球隊成員，於全國第十二屆殘疾人運動會乒乓球項目奪得1金2銀的成績。她立志成為駐校社工，以自身經歷去幫助有需要的人。



香港教育大學體育教育課程學生楊珮珮是棍網球運動員，在4年內憑着努力與熱誠，成功加入香港代表隊並擔任隊長，帶領隊員出戰2024年世界棍網球女子U20錦標賽。她深信運動對心理健康有莫大裨益，她亦立志成為體育老師，希望鼓勵學生積極參與體育活動，為改善青年心理健康出一分力。



賽馬會主席廖長江（中）與賽馬會學人黃泓智（右二）、彭穎加（左一）及楊珮珮（右一）及賽馬會新晉創科學者林睿朗博士（左二）合照。（馬會圖片）

賽馬會行政總裁應家柏（中）與賽馬會學人黃泓智（右三）、彭穎加（右一）、楊珮珮（右二）、賽馬會新晉創科學者林睿朗博士（左一），以及應屆畢業的賽馬會學人卓嘉豪（左三）及麥筠諾（左二）合照。（馬會圖片）

新一屆賽馬會獎學金其中四位得主：（左起）黃泓智、彭穎加、楊珮珮及林睿朗博士。（馬會圖片）

新一屆賽馬會獎學金其中四位得主：（左起）楊珮珮、彭穎加、黃泓智及林睿朗博士。（馬會圖片）

典禮由馬會主席廖長江，以及主題演講嘉賓、哈佛商學院Lincoln Filene工商管理教授Anita Elberse教授一同主持。多位馬會董事、行政總裁及一眾執行總監，和多間參與院校的代表亦出席典禮，眾多得獎者的家人及朋友亦到場分享喜悅。

在典禮上，馬會向110位學生及10位新晉創科學者頒授獎學金，亦恭賀45名應屆畢業的馬會獎學金得主展開人生新篇章，同時首次頒授五個基金教授席。

香港大學社會科學學士課程一年級學生彭穎加獲得賽馬會駿步人生獎學金。（馬會圖片）

多位賽馬會駿步人生獎學金得主在國內外殘疾人乒乓球賽事中屢獲殊榮，包括彭穎加（左），她早前亦獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃頒發現金獎勵，以表揚其傑出的表現。（馬會圖片）

香港大學社會科學一年級學生彭穎加是香港賽馬會駿步人生獎學金得主。她天生患有影響右肢的先天性腦麻痺，不論在學習或訓練時都展現出過人的毅力與決心。

彭穎加說，童年時因看到家人打乒乓球，便開始接觸這項運動。由於她表現卓越，獲邀加入香港傷殘人士體育協會乒乓球隊，展開運動員之路。她近年多次代表香港出戰國際賽事，為港爭光，並於全國第十二屆殘疾人運動會乒乓球項目奪得1金2銀的成績，早前亦獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃頒發獎金。

賽馬會學人黃泓智（左二）與彭穎加（右一）早前參與賽馬會學人義工活動。（馬會圖片）

她表示，馬會的支持是對自己的肯定，讓她可以更有信心去堅持在運動及學習方面取得更多突破。因爲童年曾接受過學校社工幫助走出情緒低谷，所以將來也希望能成為駐校社工，以自身經歷去幫助有需要的人。

教育大學體育教育榮譽學士課程二年級學生楊珮珮獲賽馬會善學善行獎學金。（馬會圖片）

在香港教育大學修讀體育教育的二年級生楊珮珮，得到賽馬會善學善行獎學金得主。她自小好動外向，中小學時期已活躍於多項體育運動，笑言與賽馬會早有淵源，因中學時就讀於賽馬會體藝中學，並於初中首次接觸棍網球。在2020年，她報讀了賽馬會社區持續抗逆基金 — 眾樂樂棍網球計劃，從此與棍網球結下不解之緣。

賽馬會善學善行獎學金得主楊珮珮4年內憑着努力與熱誠，成功加入香港代表隊並擔任隊長。（馬會圖片）

楊珮珮表示，其後在教練鼓勵下，繼續修讀較高階課程。她在4年內憑着努力與熱誠，成功加入香港代表隊並擔任隊長，每周六天高強度訓練，逐步發展至帶領隊員出戰2024年世界棍網球女子U20錦標賽。

她希望2028年奧運能讓更多人認識棍網球，「而現階段我能做的，就是專心比賽、爭取佳績，提升香港棍網球隊的曝光率，同時鼓勵更多人接觸這項運動。」她的下個目標，是初次以成人組別身份踏上四年一次的世錦賽舞台，取得佳績。

楊珮珮同時能夠兼顧學業與運動，她深信運動對心理健康有莫大裨益，她亦立志成為體育老師，希望鼓勵學生積極參與體育活動，增強體魄、促進社交，為改善青年心理健康出一分力。

新一屆賽馬會獎學金其中三位得主：（左起）楊珮珮、黃泓智及林睿朗博士。（馬會圖片）

新一屆賽馬會獎學金其中三位得主：（左起）楊珮珮、黃泓智及林睿朗博士。（馬會圖片）

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馬會主席廖長江（前排左七）、主題演講嘉賓哈佛商學院Lincoln Filene工商管理教授Anita Elberse教授（前排右七）、馬會董事、管理委員會成員、各大專院校代表、賽馬會學人、賽馬會新晉創科學者及賽馬會基金教授合照。（馬會圖片）

馬會主席廖長江在致辭時表示，馬會深明人才是香港最寶貴的資源，因此多年來一直盡心盡力支持教育和人才拓展，以推動本港經濟發展，並為國家的長遠繁榮作出貢獻。

馬會主席廖長江在香港賽馬會獎學金頒授典禮暨高桌晚宴上致辭。（馬會圖片）

在主題演講中，Anita Elberse教授剖析全球頂尖體育及娛樂機構的成功之道，強調成功非偶然，而是源於領導者以人為本、追求最高卓越，以及不斷從經驗中學習。她鼓勵獎學金得主及基金教授，以紀律與信任凝聚團隊力量，在關鍵時刻發揮領導力，攜手成就彼此，為未來奠定成功基礎。

主題演講嘉賓Anita Elberse教授在香港賽馬會獎學金頒授典禮暨高桌晚宴上祝賀各獎學金得主。（馬會圖片）

賽馬會副主席黃嘉純（中）與香港賽馬會基金教授席得主合照。（馬會圖片）

賽馬會獎學金成立於1998年，旨在培育德才兼備的領袖，造福社會。多年來，獎學金計劃不斷拓展，涵蓋職業教育、由中國內地及海外來港升學的本科生，以及面對人生逆境仍然自強不息的學生。馬會亦新設音樂及舞蹈獎學金，資助年輕音樂及舞蹈人才於海外頂尖院校接受專業訓練。到目前為止，已批准捐款超過12.5億元，惠及超過1,200名傑出青年。