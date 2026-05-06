馬會贈港大4.26億成立環球企業可持續發展研究所　設4基金教授席

為促進社會各界攜手推動可持續發展，香港賽馬會透過其慈善信託基金審批撥捐逾4億2,600萬港元，支持香港大學成立及營運「香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所」，同時支持研究所設立4個香港賽馬會基金教授席。



2026年5月5日，香港賽馬會董事袁國強（左三）、港大校長張翔（中）、港大副校長（大學拓展）汪揚（左一）、香港大學經管學院院長及經濟學講座教授蔡洪濱（左二）以及3位香港賽馬會基金教授席得主，何國俊（右三）、黃智勇（右一）及Uta Schönberg（右二），出席香港賽馬會基金教授席銘謝禮。（香港賽馬會圖片）

2026年5月5日，香港賽馬會董事袁國強（左）及香港大學校長張翔（右）主持香港賽馬會基金教授席銘謝禮。（香港賽馬會圖片）

「香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所」旨在透過三大核心範疇，為香港、亞洲以至其他地區，建立一個匯聚全球智慧的環境、社會和管治（ESG）與可持續發展最佳實踐樞紐。

内容包括透過設立四個香港賽馬會基金教授席進行研究；藉發佈可持續發展指數、提供顧問及諮詢服務、舉辦會議及研討會等進行交流；以及推出可持續發展的相關課程及跨學科項目等進行教育。

2026年5月5日，香港賽馬會董事袁國強在香港賽馬會基金教授席銘謝禮上致辭。（香港賽馬會圖片）

2026年5月5日，香港賽馬會基金教授席銘謝禮舉行。圖為出席嘉賓合照。（香港賽馬會圖片）

香港賽馬會基金教授席銘謝禮周二（5日）舉行，出席嘉賓包括香港賽馬會董事袁國強、香港大學校長張翔、香港大學副校長（大學拓展）汪揚、香港大學經管學院院長蔡洪濱，以及3位香港賽馬會基金教授席得主：香港賽馬會基金教授（經濟學）何國俊、香港賽馬會基金教授（會計學）黃智勇、香港賽馬會基金教授（經濟學）Uta Schönberg。

袁國強祝賀四位就職的傑出學者，包括因事未能出席的香港賽馬會基金教授（金融及創業學）Roni Michaely，並表示在教授們的支持下，香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所將具備優越條件，發展成為世界級的知識樞紐，提供切實可行的方案，為香港、亞洲以至其他地區帶來深遠而實在的影響。