嶺大研AI智能手推車　搬運200公斤貨物推力減九成　冀拓商業應用

本港物流及送貨服務需求持續增長，前線搬運及送貨員長時間進行高強度體力勞動，容易造成肌肉勞損及工傷。由嶺南大學與聯合國大學共同成立的亞洲首個「聯合國大學—嶺南大學人道創新及科技中心」，近日研發出一款AI智能手推車，利用人工智能及觸覺感知技術，將貨物推力負擔大幅降低九成，有助搬運人員減輕體力負擔。



聯大嶺南中心研發AI智能手推車，能將貨物推力負擔大幅降低九成。(嶺南大學提供圖片)

團隊表示，新系統將傳統手推車升級成具備AI運算能力的智能動力平台，透過內置「邊緣人工智能」（Edge AI）及觸覺傳感器，即時感應使用者施力方向及力度，並毋須連接網絡即可自行分析數據，再由電動裝置提供相應「機械助力」。當使用者推動手推車時，系統會同步放大推力，協助推動重物前進。

根據實驗測試結果，系統可將搬運約200公斤貨物時所需推力大幅降低九成，即相當於推動約20公斤重物的力度，即使在斜坡、轉彎或狹窄通道等複雜環境下，仍能維持穩定操作效果。團隊又指出，在15度斜坡向上推行時，系統更可減少約96.4%的推力需求，同時配備「鬆手即煞」安全功能，以降低手推車前衝或後滑風險。

聯大嶺南中心創始總監高永賢表示，希望透過技術減少前線員工體力消耗，同時提升工作效率及安全性。(嶺南大學提供圖片)

聯大嶺南中心創始總監高永賢表示，相關技術源自早前應用於傳統輪椅的「CREW智能輪椅操控系統」，團隊其後透過提升AI演算法及承載能力，進一步拓展至工業及物流場景，成為現時的AI智能手推車方案。

他指出，香港物流及零售配送市場龐大，但一直面對人力成本高及勞動強度大的挑戰，希望透過技術減少前線員工體力消耗，同時提升工作效率及安全性。未來技術除可應用於倉庫管理及外送物流外，亦有望拓展至酒店服務及零售補貨等場景，具一定商業化潛力。

目前，團隊已展開實地測試，並招募本港自僱物流從業員，包括送貨員、倉務員及物流營運者參與試用，以收集不同工作環境下的數據及使用反饋，作進一步優化設計。嶺大亦正探討與物流及科技企業合作，推動技術商品化。