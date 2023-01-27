教大議員校友立法會相認　五人母校重聚話當年　剖杏壇走到政壇路

昔日在校園素未謀面的數位香港教育大學校友林振昇、郭玲麗及陸瀚民，在去年一場立法會會議中「相認」，香港教育大學刊物《超越教育》最近邀請返回母校分享昔日校園點滴，亦訪問了作為教大「大師兄」的朱國強及杏壇世家出身的楊永杰。



勞聯林振昇：教大所學輔導技巧助處理勞資糾紛

勞工界立法會議員林振昇憶及當年教大畢業時正值 「沙士」襲港，因緣際會加入了港九勞工社團聯會至今，於二零二一年當選立法會議員。 雖然他從未擔任教師，卻認為在教大學到的輔導技巧，在處理勞資糾紛時大派用場：「在勞工社團裡，一樣要傳道、授業、 解惑，教導工友保障自己，了解勞工法例及自身權益；為他們設計再培訓課程，提升技能；在遇到困難例如欠薪時為他們解決疑問，據理力爭。」

郭玲麗仍有返母校代課 謹記第一課：要做人師，不做經師

郭玲麗議員憶及當年在教大開學禮的第一課是「要做人師，不做經師」，若小朋友「聽不入耳」，教師也有責任，而自成為實習教師起，她便以此作為警戒自己。成為立法會議員後仍身兼教師一職，在休會時回校代課，或應邀到不同學校擔任國民教育課客席講師。她自言目光開闊了，看得更遠，「發言要簡而精地表達三至五個要點，以前面對學生，現在面對 社區、業界和整個香港。」

陸瀚民由研「政」、論政、到參政

陸瀚民議員昔日在教大時，不論開學禮、與贊助人茶聚或學生會競選等，皆可見其身影。他亦曾研究《論語》中「政」字的本義， 並寫出甲等成績的文章。由研「政」到論政參政，他甚至在立法會發言中亦經常引用《論語》。 他鼓勵教大師弟妹抱有好奇心，藉參與校園及社區活動接觸不同的人和事，擴闊眼界和人際網絡，有助日後啟發學生。

朱國強每日先回「森林學校」與師生談天 再趕赴議會

身兼打鼓嶺嶺英公立學校校長的朱國強議員不怕路途遙遠，若情況可行，每天總會先回偏遠的「森林學校」與師生談天，再趕赴金鐘出席會議。 當選立法會議員後，他每周都與一位教育界同工約談，聆聽他們面對的壓力和挑戰。對他而言，教育和議政都是建立關係，用心與人連結的工作，「教育是對人的工作，必須了解人，如果我們不了解小朋友，很難有效地幫助他們發展和解決問題。」

楊永杰出身杏壇世家卻一心從政

曾於前線執教的楊永杰議員，面對中國歷史科相關的爭議，希望從政策層面推動改變，毅然辭去教席而從政。出身於杏壇世家，其母親亦是師範生，不時問及他為何不「安守本分」繼續做教師。楊永杰解釋，單靠一人之力透過課堂講授中國歷史，影響力不及參與政治從政策制定的層面推動歷史科教育，以助年輕人建立愛國情懷。