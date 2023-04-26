15名學生獲大灣區青年獎學金　基層出身神科生設知識分享平台助人

大灣區共同家園青年公益基金今（26日）舉行「創明天獎學金」頒授典禮，選出15名得獎者，每人獲發5萬元獎學金。民政及青年事務副局長梁宏正致辭時提到，本屆政府視青年工作為重中之重，去年公布的《青年發展藍圖》涵蓋超過160項支持青年發展的措施，喜見今次得獎者樂於幫助弱勢社群，相信會為社會帶來正面影響。



大灣區共同家園青年公益基金向15名學生各頒發5萬元「創明天獎學金」。（郭曉晴攝）

該基金連續3年推出「創明天獎學金」，是次收到超過210名學生申請，選出來自11間院校、共15名得獎者，亦將為眾獎學金得主安排大灣區體驗之旅，到訪前海、南海、橫琴等地，加深對大灣區的了解。

基金主席黃永光致辭時表示，國家十四五規劃將香港發展成八大中心，配合大灣區及國家發展，相信為香港青年帶來更大的發展機遇。他又指，基金今年將投放1200萬，推動1萬名香港青年到灣區交流。

都會大學學生鄧曜霆（左一）及中文大學學生詹培炫（左二）冀運用自身所長回饋社會。（郭曉晴攝）

獎金得主之一的中文大學環球商業學三年級學生詹培炫來自基層家庭，中四前成績只屬中等水平，直至一次參加中大資訊日認識環球商業學後發奮，靠多看美劇及外國電影練習英語，找到自己的讀書方法，在一年半內努力終成功考入「神科」。

他分享，初入大學時發現同學大多出身背景優越，深感家庭環境對學生的影響，故此在大學一年級的時候於Instagram成立知識分享平台（Studygram），與學生分享讀書心得，鼓勵其他學生建立自信，把握機會。他又指，希望10年後成立社企幫助基層學生到海外交流。

另一位獎金得主鄧曜霆現就讀都會大學應用心理學及商業管理三年級，他中學畢業時因家庭經濟困難而輟學投身社會工作，當時以音樂舒解自身負面情緒，其後決心重返校園繼續學業。現時他剛成立一間公司，希望透過戲劇和音樂為機構及學校提供團隊建立及生涯規劃活動，配合自己所長幫助其他人。