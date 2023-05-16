港大下學年安排宿友配對　本地與非本地生合宿　學生校委憂反效果

香港大學宿舍委員會昨日（15日）向舍監發通告，稱為促進宿生間的共融及文化交流，下學年（2023/24）起，舍堂辦公室將為新宿生分配室友，盡量配對本地及非本地生。



港大校委會本科生代表戚由康表示，據知新措施未曾經宿舍委員會正式通過表決，批評校方未有諮詢學生意見。他指，往時曾有宿舍試行本地生與非本地生合宿的政策，但當時學生反應非常差，因「相見好同住難」，生活及文化差異，令兩批學生易生磨擦，若果新措施強制落實，「同學應該冇人會支持」。



香港大學宿舍委員會昨日（15日）發出通告，指為促進宿生間的共融及文化交流下學年將會為新入宿宿生分配室友，並會盡量配對本地及非本地生。（廖雁雄攝/資料圖片）

根據港大宿舍委員會的通告，為促進室友之間的融合和文化交流，宿舍委員會於今年 4 月 19 日的會議上，確認通過一項新政策，2023/24學年起，舍堂辦公室將為入住二人及三人房的新宿生分配室友，盡量配對本地及非本地生同住。新政策亦適用於曾入住另一舍堂的宿生。委員會指，目標是提升整體學生體驗，建立一個更包容性的社群。

港大校委會本科生代表戚由康表示，校方推行新措施前並未諮詢學生，又引述當日有出席宿舍委員會會議的同學稱，無印象會議中就新措施表決。《香港01》向港大查詢有關安排是否強制、若果拒絕合宿會否有後果等，正待回覆。

戚由康指，本地生與非本地生合宿的政策，曾於利銘澤堂宿舍曾推行，不過反應非常差。他強調不反對校方國際化的方向，但擔心若強迫本地生與非本地生合宿，有機會出現反效果，尤其是生活及文化的差異，即使平時校內相處融洽，但「相見好同住難」，有機會增加兩批學生之間的磨擦。

他認為，新措施不會受歡迎，「同學應該冇人會支持」，甚至非本地生亦未必願意，目前正收集不同同學的意見，以向校方反映。

嶺大回覆稱，宿友配對政策是按學生個人意願，選擇本地或非本地同學為室友。（資料圖片）

嶺大：宿友配對政策按學生意願

《香港01》向其餘七間資助大學查詢宿舍政策，嶺大回覆稱，宿友配對政策是按學生個人意願，選擇本地或非本地同學為室友。嶺大稱，鼓勵不同文化背景的學生在宿舍一起生活，以增加接觸跨文化和學習語言的機會，暫時並沒有計劃檢討或更改政策。