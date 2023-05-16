港大下學年安排宿友配對 本地與非本地生合宿 學生校委憂反效果
香港大學宿舍委員會昨日（15日）向舍監發通告，稱為促進宿生間的共融及文化交流，下學年（2023/24）起，舍堂辦公室將為新宿生分配室友，盡量配對本地及非本地生。
港大校委會本科生代表戚由康表示，據知新措施未曾經宿舍委員會正式通過表決，批評校方未有諮詢學生意見。他指，往時曾有宿舍試行本地生與非本地生合宿的政策，但當時學生反應非常差，因「相見好同住難」，生活及文化差異，令兩批學生易生磨擦，若果新措施強制落實，「同學應該冇人會支持」。
根據港大宿舍委員會的通告，為促進室友之間的融合和文化交流，宿舍委員會於今年 4 月 19 日的會議上，確認通過一項新政策，2023/24學年起，舍堂辦公室將為入住二人及三人房的新宿生分配室友，盡量配對本地及非本地生同住。新政策亦適用於曾入住另一舍堂的宿生。委員會指，目標是提升整體學生體驗，建立一個更包容性的社群。
港大校委會本科生代表戚由康表示，校方推行新措施前並未諮詢學生，又引述當日有出席宿舍委員會會議的同學稱，無印象會議中就新措施表決。《香港01》向港大查詢有關安排是否強制、若果拒絕合宿會否有後果等，正待回覆。
戚由康指，本地生與非本地生合宿的政策，曾於利銘澤堂宿舍曾推行，不過反應非常差。他強調不反對校方國際化的方向，但擔心若強迫本地生與非本地生合宿，有機會出現反效果，尤其是生活及文化的差異，即使平時校內相處融洽，但「相見好同住難」，有機會增加兩批學生之間的磨擦。
他認為，新措施不會受歡迎，「同學應該冇人會支持」，甚至非本地生亦未必願意，目前正收集不同同學的意見，以向校方反映。
嶺大：宿友配對政策按學生意願
《香港01》向其餘七間資助大學查詢宿舍政策，嶺大回覆稱，宿友配對政策是按學生個人意願，選擇本地或非本地同學為室友。嶺大稱，鼓勵不同文化背景的學生在宿舍一起生活，以增加接觸跨文化和學習語言的機會，暫時並沒有計劃檢討或更改政策。