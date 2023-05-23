港大與科技園合作成立細胞實驗室　冀研發本土藥物治血癌等病人

港大醫學院與科技園合作設立的「港大細胞治療實驗室」今日正式揭幕，實驗室致力發展嶄新研究及製造先進療法產品，包括為心血管疾病患者提供幹細胞療法，以及為血癌患者提供CAR-T細胞療法。



港大細胞治療實驗室學術領導兼內科學系系主任謝鴻發解釋，現時CAR-T治療每名病人約需280萬至300萬港元，若能本地生產，單計原材料成本只需20萬至30萬港元。另外，港大亦會和生物科技公司合作，預計五年內可以推出幹細胞療法的臨床試驗 ，以治療心血管疾病、紅斑狼瘡等免疫疾病患者。



港大醫學院與香港科技園公司合作成立獲「良好生產規範（GMP）」認證細胞治療實驗室。 （港大醫學院提供）

港大醫學院及科學園合作成立的細胞治療實驗室正式開幕，謝鴻發表示，新實驗室耗資4,000萬元興建，團隊於3年前派出4名成員到英國進行培訓，每個人員培訓需要100萬元，待實驗室開幕後再作實戰，預計於年底或於下年年初，展開臨床研究。

謝鴻發表示，實驗室亦會發展嶄新研究及先進療法，包括為心血管疾病患者提供幹細胞療法，以及為血癌患者提供CAR-T細胞療法。現時CAR-T治療每名病人約需280萬至300萬元，當中運作成本已需數十萬元，尚未包括實驗室運作及薪金；如日後可以本地生產，單計原材料成本只需20萬至30萬港元，意味著病人或無需再捱「天價藥物」。

此外，港大亦會和生物科技公司合作，預計五年內可以推出幹細胞療法的臨床試驗 ，以治療心血管疾病、紅斑狼瘡等免疫疾病患者。

謝鴻發續指，新實驗室亦為2026年於葛量洪醫院落成的「賽馬會臨床創新與發現中心」舖路，該中心設有GMP實驗室，能處理更大規模的基因及細胞治療。新中心會與藥廠合作，為開展產品研發舖路。