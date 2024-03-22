《am730》賣盤爆羅生門　施永青隔空反駁︰無收新支票亦無被壓價

免費報紙《am730》賣盤爆出「彈票門」事件！日前接近買家消息人士主動聯絡《香港01》，稱希望還原與中原集團創辦人施永青洽購《am730》的商討過程，以回應施永青在電台節目受訪提到百萬元支票「彈票」一事，直言「彈票」純粹職員「擺烏龍」，就算交易不成功，仍希望與施永青做朋友。



就此，記者當時已向施永青查詢，他重申支票「彈票」，買家並沒有親自向他解釋，予人印象是不可信及沒有誠意，因此決定不繼續交易。惟消息人士「解話」版本出街後﹙見相關報道﹚，施永青再主動聯絡《香港01》，表示消息人士所謂的「商討過程」不盡不實，需要逐點回應，以還原真相。



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回應一、買家第二組代表 壓收購價一半？

消息人士向《香港01》透露，今次洽購《am730》共涉兩組代表，圴為同一買家旗下，並先後接觸施永青一方，在發生寫錯日子而「彈票」的問題後，第二組代表以某家族辦公室代表的身份進行談判，更將交易金額壓至最初提出的建議收購價一半，並稱做法為商業談判的操作。

施永青回應稱，從未發生過所謂「壓價」一事。他指出，在「彈票」事件逾月對方沒有再行動，而收購價僅因公司淨資產價值（NAV）有變動後出現輕微調整，「幾%左右，連一成都冇！」

他表示，確定收購價後雙方簽定臨時買賣合約，並要求對方支付100萬「誠意金」，收款後才會繼續之後交易。惟發生「彈票」後，買家代表並無如消息人士所指，開出新支票，至今亦未有親自向他交代或聯絡，因此覺得對方沒有實力及誠意去進行交易。

《香港01》就上述最新說法，再向接近買家消息人士查詢，對方指有相關文件證明，若他日對簿公堂將作為證據。施永青則強調，文件只是他們單方面說法，自己沒有收過，現時手中只有一份雙方簽訂的「白底黑字」臨時買賣合約，及由銀行退回的支票，近日亦沒有收過任何所謂的「新報價」，「你本身白底黑字簽咗約，但過唔到數，呢啲係叫違約，唔係叫壓價，我都未追究，更何況我都冇收過（新報價）。」

回應二：支票「彈票」事件

至於日前接近買家消息人士主動聯絡《香港01》時，出示一張疑似是涉事支票的照片，稱因同事「擺烏龍」寫錯年份，令支票出現「彈票」問題。對方已通知銀行處理，並建議施永青一方第二日再入過，惟最後沒有扣數，認為「對方應該冇入到。」

不過施永青就表示，他的同事收到支票後，已經發現問題，並希望對方更正，收購一方回覆指已經聯絡銀行，銀行方面會處理，同事便繼續處理相關事項，惟最終仍然發生「彈票」問題。施永青回應指，收到同事報告，指收購方代表、Layman Marketing策略顧問Edwin Wong不在港未能聯絡，收購方亦沒有再補發一張新支票，「係有入過銀行，但過唔到數，如果日期錯，寫過張新唔係好難。」

強調不打算追究 下次再傾要落三成訂

施永青表示，自己做事較為「無為」，讓事件順其自然的發生，在電台訪問後，收購一方曾聯絡他的助手，指有意繼續收購，但重申現時若果再要討論收購，他會要求對方簽正式合約及落三成訂金，或出示本票證明財力，否則不會商討。「但經過今次之後，會唔會再佢傾，我有疑慮。」

施永青強調，無意為100萬元追究，只擔心今次事件是有心人借收購《am730》換取名聲，在其他地方取得利益。