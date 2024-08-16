「繪麗奈迷」大搞AV拉麵店　講噱頭更講實力　50萬開舖9個月回本

在尖沙咀行色匆匆的街頭，轉入一條小巷，忽見一間火辣辣的小店，門面裝有迷幻霓虹燈牌，招牌寫有「AV」字眼，引人遐想。玻璃門隱約透出「港產」女優繪麗奈的曼妙身姿，更令人想入非非，這究竟是一個秘密俱樂部，或許是某些小眾愛好者的神秘基地？推門而入，誰能想到，竟是一家香氣撲鼻的拉麵店！



身穿繪麗奈畫像上衣，以一雙巧手熟練烹煮一碗碗拉麵的，是年近50的「中佬」店主Nelson。他自爆自己是港產AV女優繪麗奈的忠實粉絲，開舖不多不少都是為了這位女神，但爽直的他笑稱：「咁做生意都好重要」。這間名為「朝日大勝 A V ラーメン」的AV主題拉麵店，不少客人被「AV」噱頭吸引而來。然而「灑鹽花」再多，令他吸引大批回頭忠實客，卻只有一個原因，那就靠兩個字，好味。



繪麗奈忠粉傾盡珍藏開舖

Nelson稱，自己在本地餐飲界滾打30年，從居酒屋到迴轉壽司，他皆有涉獵。餐飲業工作辛苦，他之後退居幕後，轉戰日本食物工場，主力搞加工及批發生意。不過靜極思動的他，於去年終於「扚起心肝」，再開一間小小的拉麵小店「過日辰」，甚至已一早定好店名叫「Asahi Victory」（即「朝日勝利」）。但一次與友人飯聚，朋友聞得他店名，大開玩笑：「Asahi Victory 縮寫咪就係AV？」就是朋友一句無心之言，竟引發Nelson另類靈感，當即拍板，打造一間破格AV主題的拉麵店。

坐言起行，滿腔熱血的Nelson，僅花一個星期便把店鋪裝修及餐單設計，通通辦妥。眼見店內大部分擺設都與繪麗奈相關，身穿繪麗奈畫像T恤的Nelson亦大方承認，自己是繪麗奈忠粉。所以是次開舖，他傾盡自己的收藏，小至繪麗奈縮骨遮，大至繪麗奈的半身高攬枕，通通搬進舖內。一如牆上的海報繪麗奈親手所寫「請支持正版」，身為超級粉絲的他表示，所有周邊全部均從官方渠道購入，當中甚至有自己親身排隊數個小時，專程索取的簽名版DVD，十分有心。

講噱頭更講實力 認真對待食材便是正宗

不過言歸正傳，AV只是噱頭，要留住客人，最重要是實力。Nelson透露，日式拉麵店在香港越開越多，但覺不少連鎖店的味道千篇一律，故乘著拉麵熱潮的勢頭，再次「重出江湖」。在這小小百多呎的拉麵店內，既盛載了港人「咩嘢搵到食就開咩」的靈活變通，亦揉合了日本人執著對待食材的匠人精神。

事實上，日本拉麵派系分支眾多，難以朔源，難分正統。Nelson指，對於自己而言，只要認真對待食材，味道上佳，便能稱得上正統的拉麵。他聳肩謂，「就算自稱九洲拉麵、博多拉麵，如果樣樣嘢都求求其其，跳過晒啲步驟去做，又咪一樣唔正宗。」

每日營業僅五小時 事前準備近十個鐘

所言非虛，Nelson對食材稱得上相當執著，甚至樣樣都要親自「過眼」。店鋪特別之處，在於只開夜晚6點至11點短短五個小時，但晨早流流，已見他在店內忙碌穿梭的身影。Nelson舉起手指細數，「我9點鐘其實要到鋪頭，上畫煲湯底，晏晝就出去街市，買蜆同配菜之類，做做吓就6點，夠鐘開鋪！」咦，何以不選擇成本更低廉的供應商食材，省錢省力？Nelson認真回答，蔬菜容易腐敗，有時候供應商送貨不佳，影響拉麵風味，故不能拿商譽冒險。

Nelson湯頭落足料，每日用超過二十斤豬骨及多種海蝦熬製八個鐘。（梁鵬威攝）

處理配菜已經一絲不苟，對於身為拉麵精華的湯頭，Nelson更是落足料。店內的兩大湯底豚骨湯及蝦湯，他毫不吝嗇每日用50斤豬骨及20斤花竹蝦頭，堅持熬製足足八個鐘。就連麵條，他都是採用自家配方，「因為唔想同其他舖一樣，所以專登用日本麵粉，再搵廠家另外整，唔想啲客食到鹼水味。」

他透露，以一碗拉麵計，光是食材成本就佔價格四成，遑論鋪租等其他支出，他笑言，「出面店鋪一般食材成本控制喺兩成幾，但我想將一啲真正好食嘅嘢帶俾其他人，所以一直食材成本加下、加下，就飆到四成幾。」

店內僅設9個座位，每日可賣30至40碗拉麵。（梁鵬威攝）

食材價格上漲 不計成本餐照出

環觀店內餐牌，上面寫著如「一斤奶白湯拉麵」、「廣島蠔湯拉麵」、「巨根海老湯拉麵」，以海鮮口味居多，他就解釋，留意到香港主打海鮮口味的拉麵偏少，故決定另闢蹊徑。即使海鮮講求新鮮度，成本貴，處理又麻煩，但他仍樂在其中。

對食材執著的他，更不容許對食材有所妥協。時下店內最暢銷的廣島蠔拉麵，日本供應商半年內加價兩成，令一碗拉麵成本升到五成。Nelson竟「硬頸」表示，餐單是「風雨不改」，哪怕日後成本飆得更高，亦不會將廣島蠔下架，「咁冇計啦，成本貴都要賣，始終（廣島蠔拉麵）擺咗喺度（菜單），就要對個客負責。」

而在匠人精神之下，Nelson坦言，這間店的回本期，較以往自己所開的店鋪都要長。以往據他開舖經驗，只需三個月已能回本。但今次他開店基金約4、50萬，但卻需花上足足九個月才能回本，時間多出兩倍！Nelson解釋，今次小店僅設9個座位，儘管每日可賣30至40碗拉麵，每日翻桌率即使4轉有多，不過只有小店需要「一腳踢」，自己又喜歡與客人「吹水」互動，所以「拖下拖下」到近期才能回本。

然而尖沙咀區，區內著名拉麵店，如一蘭拉麵、一幻拉麵和鬼金棒等高手雲集，小小拉麵店，如何可以與其一較高下？Nelson招積一笑，答出一個理所當然的答案：「靠味道囉」。細想後，覺得也是真理。他再稱，其實有七成以上來到的客人，初時都只是覺得AV主題有趣，本著「食噱頭」的態度一試，但一啖入口才覺驚艷，最後「連湯都飲埋」。

不過北上潮及飲食業市道慘淡，是近期每間香港餐廳不能避免，必須面對的難題。但Nelson毫不擔心，仍力撐本港餐飲業仍具相當優勢。他表示，北上消費需要過關等時間成本，而留在香港卻可以「落街就有得食」，起碼免去舟車勞頓。

更重要的是，他覺得一間餐廳能不能生存，某程度更取決於做生意的態度，「如果想生存，又下下揸住兩成幾嘅成本去做，咁即係等執！不如拎四成成本去做好啲，令客人食得滿足啲，薄利多銷。」咁咪搵少咗？他點點頭，豁達道，「視乎你想搵咩錢，全世界嘅錢你搵唔晒。」