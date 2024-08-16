尖沙咀百呎AV拉麵店　男女暢談食色性　連繪麗奈都曾大駕光臨

香港雖是以開放見稱的國際城市，但性文化卻普遍保守。近日在尖沙咀區，卻突然殺出一間閃著霓虹燈牌的小店，斗大的字寫著「朝日大勝 A V ラーメン」，令行人忍不住偷偷探頭往內張望。不看還好，一看之下內裡目之所及，皆是成人限定風情。港產女優繪麗奈親筆簽名DVD碟、半人高的繪麗奈火辣攬枕，莫非現在成人用品店，都開得如此明目張瞻？



不要誤會，這家引人遐想的小店，其實只是一家AV主題的拉麵店。店主Nelson因為深深欣賞港產女優繪麗奈的性格和勇氣，希望延續她帶給香港人的喜悅精神，並以此為繆思開店。而小小的百呎店內，更提供一個暢所欲言的場地，供港人討論大談性事，他更笑言：「好多阿爸阿媽帶小朋友嚟食架」。精誠所至，金石為開，Nelson更大爆，原來連繪麗奈亦曾多次悄悄到訪。



走進這間拉麵店，食客彷彿一下子置身於成人世界。牆上裱著繪麗奈的親筆簽名DVD碟及衣服、餐單上註有AV番號的拉麵、枱面筆筒印著「頂唔順啦」等字句，隱隱令人面紅。穿著一件白色繪麗奈畫像上衣的，正是這家拉麵店的店主Nelson。

欣賞繪麗奈為香港人帶來喜悅

Nelson自言是繪麗奈的粉絲，他對繪麗奈的熱愛，不僅是「著上身」，更是「擺入心」。盡管繪麗奈擁有傲人身材，但在Nelson眼裡，遠不及其內在三分。他坦然自己是「從欣賞嘅角度去睇佢」，並且動容於她的勇敢，「我欣賞佢夠勇敢，近幾年疫情下社會死氣沉沉，但自從佢宣佈出道拍AV之後，帶返啲喜悅感俾香港人，所以好欣賞佢嘅性格同破格。」

他又提到，餐單上的拉麵番號，如「FSDSS753」、「SSIS964」，皆取自繪麗奈作品的真實番號。除了是噱頭外，為的更是傳播她的內在精神，「其實我都喺欣賞佢，所以先用佢嘅AV番號擺喺度，希望延續佢帶俾香港人嘅喜悅感。我希望自己可以身體力行，盡量去做返啲嘢，將佢嘅精神傳遞畀更多香港人知。」

Nelson又介紹，自己平日「任務」除了煮麵，更多會是擔當一名「吹水佬」。拉麵店本身雖然預定晚上11點關門，但他經常會和最後一批客人「吹下水，飲下啤酒」，最後不知不覺便拖到12點。他表示，這些年來在業界逐漸衰落的情況，讓他意識到，香港飲食業最「輸蝕」的就是服務品質。因此，他希望透過自身努力，讓客人看到香港現時仍有真正注重服務的店舖。

不過，店鋪風格如此劍走偏鋒，不怕趕客嗎？ Nelso回答指，意外地顧客接受程度亦高，他時常隔著玻璃門張望，更發現很多有趣現象。「有時候見到啲客未行入來，就已經喺門口笑，再到拉開門入嚟，都係繼續笑。幾好吖，哈哈。」就連無幫襯的路人，亦會拿出手機，興奮拍下這家如此破格有趣的店。如此說來，小店的而且確是秉承繪麗奈精神，為大家傳遞快樂與歡笑。

Nelson秉承繪麗奈精神，將喜悅融入他親自烹飪和招呼客人的過程中。（梁鵬威攝）

拉麵店裝修「少少鹹多多趣」

煮拉麵講求鹹淡適中，其實連拉麵店裝修，同樣需要控制「鹽度」！ Nelson強調，舖頭只會「少少鹹多多趣」，而非真色情，亦不會有露點元素。「太Over會俾人拉，始終呢度喺食野嘅地方。」其次，他又指，店內性意味較強的酒杯和酒精類飲品，亦僅會安排在晚上9點半後供應，以避開合家歡時間，不怕「教壞細路」。

他指，香港過去幾十年來在性教育方面一直比較保守，但近年風氣卻漸漸有改變。出乎意料之外，Nelson透露，小店客源有兩至三成為家庭客，自己不時會見到家長帶著小朋友到店內用餐，甚至附近學校對性充滿好奇的學生哥，亦會探頭頭腦不時造訪。「啲後生仔嚟，最緊要問佢哋『𡃁仔你夠唔夠秤？』，唔夠秤唔賣酒嘛。」他頑皮奸笑道。

七成顧客為女性 大膽談論AV性文化

不過要論AV主要受眾，當屬男士無疑。但若論AV主題拉麵店的主要客群，女士卻更勝一籌。Nelson笑指，舖頭七成都是年齡介乎20至30歲的女性顧客，對於這種男女比例失衡的情況，他坦言「一開始自己都估唔到」，更不曾想到女性客人們，會若無其視與他討論AV文化，甚至討論她們自己喜歡的女優。

他發現，與客人深入交流後，許多人對於AV文化看法並不是猥瑣，「佢哋會用唯美嘅角度去欣賞，顛覆我對一般人睇AV嘅看法。」這種開放和尊重的態度讓人感到舒適，Nelson亦坦言，「開呢間鋪頭，自己都有好多得著。」

Nelson發現，許多顧客會用唯美嘅角度看待AV文化。（梁鵬威攝）

獲繪麗奈大駕光臨 改裝修話要問過女神

如此種種亦令Nelson深信，他開設AV主題拉麵店充滿意義，「開呢間鋪俾到佢哋（顧客）一種感覺，喺呢度可以暢所欲言。唔似去到其他地方傾呢類話題，會引起其他人嘅側目。」咦，但身為男士的他，身在其中會否覺得老尷？他就來個「反高潮」，搔搔頭老實指，「其實我淨係知三上悠亞、波多野結衣呢啲早期嘅女優，近期就得繪麗奈一個，其他完全唔熟。」

精誠所至，金石為開。記者問，繪麗奈知道有人為她開了一間拉麵店嗎？Nelson才略帶害羞點點頭，更透露開舖9個月，曾有幸迎來繪麗奈「賞面」，多次親臨光顧。不過作為暖男的他，每次繪麗奈來訪，他都會細心將店內所有閉路電視關閉，給予她充分的空間和尊重，只為煮一碗好麵給女神品嚐。被問到小店之後會不會再加入其他女優元素，他就哈哈大笑，調皮道：「可能要問過女神先！」