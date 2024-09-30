余偉文訪問｜用實例解釋銀行風險管理「底線」　籲對中小企包容

本港經濟吹淡風，企業還款能力或許減弱，再加上用作抵押品的「磚頭」價值下挫，早前在社會引起銀行「call loan」的擾攘。其後，金管局早前聯同銀行公會成立「中小企融資專責小組」，調查中小企向銀行融資難的情況。

余偉文稱，銀行守住風險管理「底線」，但也須支援中小企。﹙夏家朗攝﹚

100宗個案 六成涉溝通不足

余偉文受訪時透露，專責小組成立至今累收到約100宗個案，當中兩成只做查詢，沒有跟進問題；六成是銀行和客戶溝通不足，協調後可望解決，「有些銀行做每年檢討，佢要個客交多啲文件，Call個客又唔講清楚，就咁話要『咩咩咩』，個客唔畀，銀行做唔到檢討，就話可能影響批貸款，又可能語氣較rude，雙方咪嗌交，我地調停下就無事。」

餘下兩成則「難解決」，其中涉一名業主的物業有僭建，之後更被「釘契」，但向小組投訴未獲銀行承造按揭；另一中小企則營運欠佳，已六個月没還息及還本，「翻身」機會較低。

余偉文指出，作為監管銀行的機構，該局基本責任要銀行謹慎經營，意識風險，「呢個底線一定要守！」話雖如此，他補充，在這底線下，也一定要要給香港經濟及中小企足夠支持，特別宏觀環境具挑戰時，「對中小企，我哋鼓勵銀行對中小企具包容的態度，因為佢都係你啲客，如果你幫佢哋渡過呢段困難時候，往後可以帶回好多生意！所以，銀行既要有底線注重風險管理，但在短暫困難的個案，盡量包容。」

他續稱，希望借上述100宗個案讓銀行在檢討貸款個案時可掌握更好，「那些個案我們覺得合理，要持取風險管理，那些應該包容。」

余偉文指出，商業房貸之所以風險可控。﹙資料圖片﹚

關注CRE風險 但強調「一定可控」

另一邊廂，近年香港房地產市道下挫，亦令銀行資產質素受壓，特別是香港商業房地產（CRE）風險。余偉文指出，CRE貸款佔港銀總貸款大約15%，但分散於各大小銀行，且大部分借款人屬於大地產商，因此只是個別中小型發展商還債能力轉差。

他認為情況「要關注但一定可控」，一來減息基本上對環球實體經濟有好處，令企業負擔少一點，二來本港銀行「底子厚」，過去所作撥備連同抵押品，合計已覆蓋有問題貸款的150%。

余偉文另補充，不擔心住房貸款，即使樓價回落不少，違約率也只是0.1%。