港產哈佛仔玩轉「時．空」　膠囊旅館變身科技公司　年收劍指千萬

如果要從無數創業故事中，尋求相似的訣竅，那麼廖醇祖給出的答案，說到底，莫過於善用資源。從哈佛建築系「天之驕子」，到自行研發睡眠艙，勇奪有「設計奧斯卡」之稱的紅點設計獎，再於本港創立首間膠囊旅館，疫情衝擊後仍屹立，他的步履遠不止於此。



廖醇祖最新的動作，是從建築空間，發展至整合時間、人力資源，研發出一套營運管理系統，力求轉型為科技公司，玩轉「時（間）空（間）」。他預計，今年各項營收合計有望突破千萬元大關，更爭取未來3至5年的時間，登陸日股上市。



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建本港首間膠囊旅館 獨創睡眠艙斬獲「設計奧斯卡」

溯至2016年底，本港首間膠囊旅館，以「SLEEEP（眠舍）」為名成立，創始人之一正是港產哈佛畢業生廖醇祖，目標是借助具設計感的睡眠艙，改善港人睡眠質素。該睡眠艙特別之處，在於曾獲哈佛醫學院的教授指點，並覓得美國海軍睡眠顧問數據後所得，最終令其斬獲有「設計奧斯卡」之稱的紅點設計獎。

他謙稱，睡眠艙其實未算高科技，只是頗注重細節，如燈光顏色，會參考原始人DNA「日落而息」的習性，選擇紅橙色晚霞似的燈光，而每個床位可單獨連接到冷氣，可以調節風量，適合男女最舒適的溫度。

SLEEEP在本港現有兩間分店，位處上環，鬧市之中，一片靜室。他透露，兩分店合共17個睡眠艙，日日都近乎客滿。睡眠艙45分鐘便可起租，月租更平至4900元起，但租賃12至18小時，過夜的客人居多，目前兩店每月營收共計有六位數。其笑謂，「本身銅鑼灣都有分店，但嗰邊部𨋢壞咗，要整半年以上，所以唔再續租。」

頭陣拓泰國逢疫情 再闖日本迎轉機

聽似「一帆風順」的劇情，但於任何企業在疫情衝擊下，均是「物競天擇」的考驗。無巧不成書，SLEEEP當時正殺出香港，拓展海外市場，不過，頭陣便「鎩羽而歸」。

廖醇祖表示，當時公司在2020年出海首站選址泰國，原因其實簡單，與睡眠艙理念最合拍的群體，莫過於追求性價比高的「數位遊民（digital nomad）」，即僅靠網絡已可遠程辦公，自由兼顧旅行與工作的人士，泰國正是數位遊民的樂土。

不過他坦率承認，基於時運不濟，自1月開業後，2月便遭疫情，每日睡眠艙最多一兩位客人，且正因選址極好，租金不便宜，直言「幾乎無翻身機會」，總虧損至少達十多萬元。幸而，他其後再接再勵，受惠日圓匯率低，再嘗試在日本開拓睡眠艙業務，最終竟受幸運之神眷顧，迎來「絕處逢生」的轉折。

目前，公司港日生意甚至已幾近各佔一半，在富士山、熱海等地，有共25個睡眠艙。其在日生意更可謂「百足咁多爪」，化身Slasher（斜槓族），從地產投資、為當地旅館提供從申領牌照、設計的「一條龍」營運，甚至改裝睡眠艙推出露營車，無一不包。

冀變身科技公司 押註自研商業運營軟件「破壁」

出海步履不停，廖醇祖直言，最想進軍的，仍是歐美英語國家的廣闊市場。但實體硬件業務，終歸成本空間等限制頗多，反而軟件開發更具「破壁」潛力，因而向科技公司的轉型，就此埋下伏筆。

據他描述，自己仍在哈佛學建築時，就已「走上歧途」，畢業論文未有選題建築亦或地產，而是轉向遊戲設計，對電子媒體的興趣漸大。廖醇祖畢業後首份工作，更是從事IT行業，主要客戶為政府地理信息系統，幫助開發城市規劃的軟件。

他坦言稱，建築曾是社會中非常重要的「媒體」，但當下軟件、視頻對人的影響都大於建築，因此轉型的新一步，便是自主研發一款商業營運APP「CORE」，8月才開始試用，問世一個月用戶就已過百，兜兜轉轉，最終仍回歸其興趣所在。

該APP主打預約管理系統，可實現處理訂單，監測設備狀態，管理空置房間或翻枱等，目前客戶就包括旅館同業、瑜伽教練、香氛治療師，甚至日本的寺廟茶道等。該系統包括雲端及手機APP，完全自主研發，研發團隊共有4名成員，研發投入逾百萬元。

廖醇祖表示，當下越來越多人獨立創業，而其研發的APP最大功能，便是可協助相關人士，解決生意中需重複的環節，且操作便捷，能令沒做過生意的人，用一個星期便學懂所有功能。目前該APP可免費下載，部分項目需要解鎖，收費在9至99元之間。廖醇祖表示，伴隨逐步改進，希望能實現以十倍計幾何級數增長，今年底劍指1萬個用戶。

全年營收挑戰千萬元 最理想3年左右日股上市

評估一盤生意成功與否，錢總是無可避免的話題。廖醇祖透露，創業起始資金有七位數，且沒有通過VC風投融資，全部仰仗天使投資者，當中就包括本港社會地位極高的人士，其自稱「可以話，好快就賺到第一桶金；都也可以話，至今都未賺返嚟」，只因盈利盡數用於新研發。

據其介紹，之前統計的每年營收和研發開支都是七位數，他笑稱，由於業務包含日本市場，若以日圓計價，其實已破億。如按匯率粗略估計，折合年營收至少超過550萬元。他又預計，今年生意會繼續復甦，全年營收有望挑戰千萬元。

談及目前經濟前景，多有悲觀之聲。但廖醇祖就表示，儘管香港可算做生意的「困難模式」，業主加租更變成小租客的「吊頸繩」，但作為港人，仍會選擇立足香港。只是他亦坦言，睡眠艙實體生意料已見頂，沒有擴張打算。

反之，他本人更願押注新開發的APP生意的蒸蒸日上，相信營收終可破億元大關。其又表示，公司還有上市打算，或就因其太太出身東瀛，初步選擇赴日上市，已進行股份配置等初步程序，但暫未可公開具體時間，最理想在3年左右時間登陸日股，再將資源整合的故事，帶入資本市場的運籌帷幄。