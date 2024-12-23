2024回顧｜股樓投資計數　七師傅PK湯博士　邊個一招勁賺9位數？

本港股、樓在2024年高低跌宕，如坐過山車。《香港01》今次邀請市場「大好友」紀惠集團行政總裁湯文亮（湯博士），以及「大淡友」人氣風水師七仙羽（七師傅）受訪，點評今年投資市場表現。當中，誰靠一樣投資工具，淨賺9位數？誰又狂掃金條，塞滿保險箱？



另外，二人又會𣈱談明年股、樓、Bitcoin及黄金市場四大投資走勢。最後，湯博士在訪問中，竟拿起File表演「找數」，又係真唔係？想知道湯博士及七師傅如何精彩鬥法大PK，除了要看文字版精華外，記得收睇訪問足本版！



湯博士及七師傅，一好友一淡友，兩人交鋒連場。﹙黃浩謙攝﹚

01｜湯博士，聽講在股票市場來說，你是大好友，你對今年股市方面有甚麼看法？

湯：我是小好友而已，大好友那個叫沈大師，沈大師看好4萬點。我自己認為，股市表場來說，最重要是有沒有人去買這些股票。你看過去一年，尤其是長假期，很多內地人來香港銀行開戶口。我收到消息，大約有80、90萬內地人在香港開了戶口，慢慢帶錢過來。當你發覺他們購買力強的時候，股市就不用看得那麼淡。

股市我不太看淡，是因為很多股票，是它的資產淨值比它的股票市值大很多，例如長實﹙1113﹚的資產淨值可能是超過100元，但股票只是40多元，變成上升幅度會很大。我們買股票也要看這些，不要說贏得開巷，但是不會輸得你很慘，我會估計今年恒指會以21300點收官。

湯文亮估計今年恒指會以21300點收官。﹙資料圖片﹚

02｜七師傅，其實是看淡股市的，為甚麼？

七：很多人開了很多戶口就證明一定來投資，這不是必然的定律，是一個很片面的說法。就好像女人買了很多衣服，不是一定要穿的。我當然是看淡股市，那個L形（即下跌後，保持喘定橫行）的斷崖式下跌，都還沒有出現。

之前國慶說中央救市，大家很興奮。我就潑了一個小小冷水，說股市是會跌的，恒指不會去到2400點，當時全民皆鬧，之後果然一直跌下來，今年都會在20000點之下。我每一次測試哪一邊有利都不會亂講，是用五行、運程來測試，看很多數據，做很多研究才做決定。

七師傅看淡股市，認為就算是L形走勢亦未出現。﹙黃浩謙攝﹚

03｜湯博士，今年樓市方面，你是看好的？那麼你為甚麼反而會沽貨？

湯：我覺得仍會有3%至4%升幅。因為有幾個因素，第一是辣招取消，很多國內人買樓，首三季8100多人買，如果加上第四季，一定超過1萬人，購買力已經有；第二，租金不斷上升，已經是跟樓價脫節；第三，是人口，很多優才專才來做香港人，連奧蘇利雲也來了。

樓市裡面，說來說去都是供應需求，自己有沒有持貨能力，需求是無限的。我2004年買樓，2008年賣走，賺了六、七成，有很好的經驗。別人說，我為甚麼不再買下去？我已經有很多了，例如我在餐廳吃飯，吃飽了，你問我好吃為甚麼不多吃一點？我飽了你沒有理由迫我吃，就是這麼簡單。

湯博士解釋，自己看好樓市但出貨，因「吃飽了」。（資料圖片）

04｜七師傅，今年樓市你會覺得怎樣呢？

七：今年2024年的樓市不會再狂升、狂跌，就是平穩。因為差不多到收爐的時間，過聖誕基金公司要放假，他沒有空搞這麼多事情，所以就平平穩穩、平平淡淡。到出年開始就「嚟料」，開始一直跌，明年第一個月會有消息出現，大家就會看到那個問題。

我不認同湯博士是有原因，你說很多人來香港買樓，所以樓市一定會升。但減辣已經不是現在，是很早之前發生的事，市場的反應已經出來了。現在樓價這樣貴，人們會覺得不值得投資。

05｜湯博士，你如何看待比特幣？

湯：一個成熟的分析員或者評論員，是不說比特幣的。為甚麼不評論比特幣呢？因為明知道比特幣後面沒有東西，可以升到9萬、10萬（美金），但背後甚麼都沒有。我2萬元（美金）的時候，買過很多比特幣，4萬元（美金）賣走。

（不是說不看好嗎，為甚麼會買？）我自己試，沒有分析出街，沒有叫人買，想試試這個市場，我自己輸了自己負責。你問我比特幣有甚麼用途？我答不出來，要說資產，金都是資產，我可以實際給你，但比特幣很無形，我不知道可以怎樣給你。

06｜七師傅，你如何看待比特幣？

七：我覺得大家可以買比特幣、ETF（股票型基金）比特幣還有炒賣空間。比特幣我覺得明年會回到5萬元（美金）左右，這是安全位置可以買入，一直會到7萬元（美金）左右這個波幅。

七師傅認為，比特幣明年低見5萬美元，即較現水平腰斬。 (REUTERS)

07｜湯博士，如果用數字說話，從年初到現在，你賺了多少錢？

湯：樓不能說是說蝕，只是貶值下來，大約貶值了7%，舖位或者甲廈貶得更多。租金收入也是比較差，不可以說賺錢，但不是蝕本。因為這是以前一早已投資下來，這是一個過程。

但反過來，股票就可以這樣說是賺，低價買入適當時賣出，賺的數目都挺大的，有9位數。（9頭、9中還是9尾？）9中左右（即約5億元）。

08｜七師傅，那麼如果用數字說話，從年初到現在，你又賺了多少錢？

七：我賺了1,000億的能量，因為我不介意錢，現在工作也不是為了錢，我一早生活無憂，現在做的所有的事都是為了幫人，主要目的希望服務社會幫助社群。

（投資方面呢？）黃金我有買很多，我買的那些金條很粗的，一條金條最多都賺一百多萬。我看好那樣東西，就一定會投資。我工作忙碌，沒空看股票，我就沒有買了，金會比較好，不用整天看著，買完放保險箱就可以。

湯博士透露，今年在股票市場賺了過億元。﹙黃浩謙攝﹚

09｜湯博士，你來年有甚麼投資貼士，可以送給01讀者？

湯：股票方面要買一些比較有實力，資產淨值與股票價格折讓得比較大，還有債務比較少的公司，這些會比較穩妥一點。因為債務是最影響的一間公司的，欠債欠得多，現在利息那麼貴，等於自動輸了。

在買樓上，就看個人需要。如果說你想要有一層樓，也承擔得起，我覺得現在已經是對的時間。如果說錢銀不是很方便，那就不要，先再靜待時機。鋪市方面我不想給意見，因為是「精靈」的投資者才買舖，一條街當中，有些可以有些不行，我不敢給意見。

七師傅指樓市仍未跌完，幾年後現「掃平貨」機會。﹙黃浩謙攝﹚

10｜七師傅，你來年有甚麼投資貼士，可以送給01讀者？

如果買股票，就要看基金買甚麼。因為基金買甚麼，就等於是熱錢去了哪裡。其實現在很多時候的股票，未必真正是看公司的業績，很多公司業績很好，但是錢還沒到那裡，它都會炒不起來。所以你要看那些大的基金公司拿著甚麼股票，你跟著他們才會容易搭順風車，容易賺錢。

股票基本明年是會下跌，所以如果你想入貨，就等第一季的時候，會下跌得多，可以考慮買入。

至於樓的話，就暫時先不要買，如果你是不急的話再等多幾年，之後會有掃平貨的機會。而金價方面，黃金會見三字頭，所以如果你的黃金是早前買入，可以先繼續持有，因為現在還是會有機會再升上去。