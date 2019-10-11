示威令生意急跌　酒店預訂初創未言棄　兩度提供免費住宿助港人

示威活動久久未平息，嚴重影響旅客來港意欲，8月訪港旅客數字按年急跌45%，酒店業一片慘淡，有酒店房大劈價八成都乏人問津。 酒店業不景氣，連帶相關產業都受損，酒店預訂APP──FLOW的創辦人表示，他們上月營業額也出現雙位數下跌，創辦人也要暫時停薪。 雖身受其害，但兩位創辦人異口同聲表示「理解」，直言「有些東西可能比做生意更重要」，更透露先後於「721元朗白衣人無差別打人」的後一天和《禁蒙面法》生效當晚，兩度提供免費住宿，希望為香港「做少少事」。

旅客大減，FLOW 的8月生意額出現雙位數的急跌。（梁鵬威攝）

香港是國際商貿中心和知名的旅遊城市，去年底訪港旅客總數高達6,514萬人，且增速凌厲，按年增長高達11%。3位年輕人看到背後潛藏的大商機，於2017底年推出了時段式訂房應用程式（App）──FLOW。

Eric是FLOW創辦人之一，因為過往於顧問公司工作常要四圍飛、參加不同的展覽，所以跟朋友誕生出「時段式」訂酒店的念頭。Eric表示，不少來港參加展覽、傾生意的人，可能不用過夜，但都會想有一個有質素的空間休息，但以往質素較好的酒店一定要日租，他們創辦FLOW便是希望有更多有質素、3﹑4星的酒店都可以提供「時段式」訂房的服務。

對顧客而言，可只租數小時而非一整天固然可省到錢，但原來對酒店來說，也更有利可圖。Eric解釋：「有些酒店本身已經做到很好，可以有超過9成入住率，但其實，是可以做到超過100%入住率，例如有些酒店做旅行團客，可能早知菲律賓客人一定是晚上8點後才到港，他們就可以將12點至7點拿出來賣，賺更多收入。」

8月營業額見雙位數下跌 創辦人停薪

FLOW營運至今近2年，業務本處於上升軌道，每月有四位數的單量，合作的酒店和賓館也增加至80間左右，預期今年底便會收支平衡，但反修例引發長達數月的警民衝突卻令赴港旅客大減，FLOW 8月的營業額也見雙位數下跌，三位創辦人由9月起會停薪。

Eric表示，公司本地客和旅客比例約是7:3，所以相較其他酒店預訂平台，受的影響已經較少，暫時還可承受，預計未來會繼續請人。另一創辦人Norton則表示，「做生意有起有跌好正常，作為90後其實都好理解香港的情況，有些東西可能比做生意更重要。例如721之後果日，全香港人都好驚，好驚又比人打，好驚返唔到屋企，所以當日我們推了一個push （通知），提醒他們小心安全，又offer免費酒店住宿比用戶和有需要的人，幫得就幫，希望做返少少野。最後都有雙位數的人用了該服務，也有人事後特登傳訊息去多謝我們。」

FLOW 創辦人Eric表示，受酒店預訂生意下滑影響，他們「變陣」，加快推出預訂「共享工作空間」的服務。（梁鵬威攝）

開拓「時租」共享辦公室市場

Eric表示，現時預訂酒店業務「捱打」，所以也有變陣出擊，其中之一便是加快推出時段式租用共享工作空間（coworking space）的服務。他形容該服務的推出十分順理成章，因為FLOW過往宣傳預訂酒店服務時，已有跟香港最大的數個共享工作空間合作，比優惠他們的會員，現時只是將FLOW管理的，由酒店推展至工作空間。

「對客人來說，他不用逐間打去問咁麻煩。而對共享工作空間來說，佢地主要是想做一個community去比一些長期客，只是如果有空置的地方，都會想提升收入，但如果要特別搵人去應付這些短租客的查詢，又未必符合成本效益，這就是我們幫到他們的地方。」Eric說。

除了推出更多服務外，FLOW現時也正計劃另一輪融資，希望將業務擴展至海外，除現時已有服務的澳門，希望年底或明年初便會擴展至新加坡。鄰近地區中，其他生活水平高、樓價貴的大城市，都是他們潛在的目標市場。

Norton憶述創業初期舉步維艱，戶口曾跌至只有三位數。（梁鵬威攝）

創業初期「彈盡糧絕」 戶口只有三位數

未有被大時代的風高浪急嚇怕，可能正因來時路也崎嶇，Norton憶述當初找酒店合作時舉步維艱，普遍酒店反應都是「邊有人咁，都未聽過，做咁多年都係咁做」。好不容易找到有酒店有興趣合作，但因為Norton不是酒店業出身，未必熟悉他們的運作和需求，所以來來回回傾了整整半年，APP有無數修改，才最終拍板合作。

「那時真的很辛苦，長期不斷比人拒絕，改完又改但又不知是否真的會做，所以超級大壓力，我也很難一路返工一路見客，原本預備了約十多萬的創業資金，因為經常要食飯見客，很快就用哂，突然發現戶口得返三舊水，惟有立刻找一份兼職頂住先，幸最終捱到有資金支持、業務發展都順利，於是又辭工變回全職，中間好多掙扎，好彩最後都大步檻過。」Norton說。

Eric補充，現時全港約有300間酒店，800間賓館左右，他們合作對象集中在有質素的、3﹑4星以上的酒店賓館，料有約500間符合他們的要求，日後會不斷增加更多合作酒店。「有些酒店是去年初已經開始傾，個個月都有搵，直到今年初才答應合作。不過隨著我們證明到我們平台上的酒店是有質素的，找其他合作伙伴開始變輕易，本月更會開始跟第一間5星酒店合作。」