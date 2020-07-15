特朗普簽署《香港自治法案》　張智威、譚朗蔚點評大市走向

美國總統特朗普稱已簽署《香港自治法》，及簽署一項行政命令，終止美對香港的特殊待遇。恒指今早高開410點後，半日要倒跌140點，專家如何看走向？

特朗普周二表示，在中國管治下，香港不再享有高度自治，變為了中國一個城市，因此不能再享受美國提供的特別經濟待遇，美國亦不再向香港出口敏感技術裝備。特朗普又指，已簽署行政命令，對損害香港高度自治的中國官員作出制裁。

在北京，中國外交部發表聲明，予以強烈譴責，指美方惡意詆毀香港國家安全立法，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，又指中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。

信誠證券聯席董事張智威指，恒指在25000點將有支持。（張浩維攝）

張智威：市場早有預期 板塊看好「MAX」

港股今日高開後持續向下，半日要倒跌。信誠證券聯席董事張智威認為，國安法宣布立法後，市場對相關制裁措施有一定預期，基於中美政治因素、本地第三波疫情爆發，預料恒指走向仍會反覆，高位參考本月7日造出的頂部26571點，低位在25000點見支持。

張智威說，繼續看好科技股中的「MAX」，即美團（3690）、阿里（9988）和小米（1810），主因恒指公司已宣布成份股可納入同股不同權及第二上市股份，到8月季檢時，3隻股份有機會「染藍」，吸引被動資金追入，投資者現在可採取「逢調整吸納」的策略。

富昌證券聯席董事譚朗蔚指，恒指升勢仍需確認。（資料圖片）

譚朗蔚：「中字頭」公司或現「黑天鵝」

富昌證券聯席董事譚朗蔚亦認為，未通過港區國安法之時，美國已經表示將會制裁香港，故特朗普簽署《香港自治法案》是市場預期之內。他說，今日港股未有明顯波動，認為事件帶來的震盪，已提早在6月底出現。但他仍相信，港區國安法帶來的後果影響長遠，未來對香港作為轉口港、國際間的角色是有損失。

譚朗蔚認為，事件對「中字頭」公司可帶來「黑天鵝」，特別是內銀股，除了短期因素，中長線行業的貸款質素、低利率帶來的低息差環境等，對內銀股不利。除金融以外，近日外國對中國科技企業都有限制措施，例如英國禁止華為參與5G建設。日後，騰訊（0700）旗下的微信或因涉嫌過濾部份言論，而被外國禁用。

對於大市走勢，他堅持恒指的升勢仍需確認，首階段要企穩26500點水平，即月線的50天平均線，否則有回吐壓力，月內可能下試24800點的區間頂部。