第三屆金紫荊女企業家獎頒獎典禮　疫情下表揚領導能力

由金紫荊女企業家協會主辦的第三屆「金紫荊女企業家獎」今日（21日）假香港生產力促進局圓滿舉行。今年大會非常榮幸邀請到得到多位政、商界知名人士支持出席典禮，為八個不同組別的傑出女企業家頒發殊榮。

第三屆金紫荊女企業家獎得獎者合照(黃寶瑩攝)

「金紫荊女企業家獎」舉辦至今已是第三屆，旨在嘉許擁有傑出表現及成就的女企業家及表揚其企業家精神，鼓勵更多女性創業，並表彰她們的企業家精神，聯繫中國以至全球的斐然成就。「金紫荊女企業家獎」由七位不同界別人士擔任評審團，從「世代傳承獎」、「大中華企業成就獎」、「非凡慈善企業家獎」、「卓越企業管理獎」、「創新科技獎」、「Z30 青年企業家獎」、「可持續發展企業獎」及「創意藝術企業家獎」八個組別候選人中甄選出得獎者。

金紫荊女企業家協會成立於 2012 年，是香港首批致力凝聚女企業家的商會，創會骨幹成員由一群關心香港營商環境、自身行業發展、以及大中華拓展機遇的本地工商界、專業界別、服務業的女性企業家及高層管理人員組成。協會致力幫助會員建立香港以至大中華區營商網絡及業務發展平台，並積極發展成為香港特區政府各相關部門的諮詢橋樑。協會專注透過舉辦各種活動，讓會員了解香港營商環境和最新政策，並就香港特區政府的經濟政策、營商立法、中小企政策提供意見。2015 年協會更與廣東省女企業家協會簽訂合作備忘錄，締結成為姊妹協會，兩地服務會員超過 7,000 人。

卓越企業管理獎得主李乃玲（中），世代傳承獎得主賴淑珍（左）及陳潔盈。（黃寶瑩攝）

金紫荊女企業家協會主席林淑怡表示：「『金紫荊女企業家獎』旨在嘉許及表揚具企業家精神的傑出女企業家，希望得獎者能成為個人成長和社會責任的榜樣，同時鼓勵更多女性創業。今年在疫情的打擊之下，對企業是無比艱難的一年，這個時間正正是讓我們發揮企業家精神，堅毅不屈、靈活變通、危中突破、尋找機遇的時候。國際的女性領袖在疫情期間更加被肯定，女性的銳、果斷、關懷、剛柔並濟、同理的特質、展現影響力。在座的得奬者在各自得獎的領域正正彰顯傑出的女性領導力特質。」

世代傳承獎得主之一，金鏗集團創辦人及執行董事陳潔盈（Catherine Chan）表示，獲獎除了是肯定也是一種鞭策，可以跟一眾女企業家共同建設社會。她又感謝父母從小栽培，並感謝丈夫和團隊一直與她並肩作戰。她說：「Urbanan village是全球其中一個最大的創意園項目，能夠提供機會予年輕人創業，年輕人有很多夢想可以受啓發，大家用生命感染生命，共同建設社會，是非常有意義。」

另一位世代傳承獎得主，創域集團有限公司董事長賴淑珍（Emily Lai）表示，在今年大家都很困難的疫情下，她希望鼓勵香港市民，即使在史無前例的困難下，只要大家齊心一定可以渡過。她說:「在今年的疫情下，我們應該為社會作最大貢獻，支持香港共同抗疫。」

卓越企業管理獎得獎者左起李彥儀、李乃玲和高穎芝。（黃寶瑩攝）

卓越企業管理獎其中一位得主，紓適寧有限公司行政總裁李乃玲（Rosana Li），今年已70歲，但她不旦外表保持年輕，工作魄力也不輸年輕人。她表示很感恩可以加入金紫荊女企業家協會，與眾多商界傑出女士交流，獲益良多。她說：「我有超過20年做慈善的經驗，我覺得做人一定要發光發熱，做到無憾無悔。紫荊花很能夠代表我們女企業家的特質，能適應逆境，又能淨化空氣，正如我們堅強又有親和力。我從來不介意年紀，能做就做，有意志力就有一切。我希望利用自身的能力，對香港社會作更大貢獻。」

林淑怡又表示，今年報名參加者比以往多近三四倍，反應非常熱烈，獲獎人數也較上一屆多。而本屆評審團由七位不同界別人士組成，成員包括商務及經濟發展局副局長陳百里，金紫荊女企業家協會榮譽顧問高靜芝，生產力促進局理事會主席林宣武，數碼港董事局主席林家禮，前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，善學慈善基金聯合創辦人趙曾學韞，以及鳳凰衛視資訊台副台長吳小莉。