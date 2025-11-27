港餐飲現兩大潮流　Cafe Deco周維正︰行業正復甦　靠三招爭頭25%

從中價位西餐到百元牛肉麵，從碼頭海景餐廳到泰式小店，本地餐飲集團 Cafe Deco Group 手握20個餐飲品牌，擁43間餐廳，正悄悄插旗香港的飲食版圖。



公司董事周維正，為香港工業家、其士集團創辦人周亦卿兒子。牛津大學讀工程、投行出身的他，在餐飲跑道一樣出色。周維正接受《香港01》訪問時，不僅揭開Cafe Deco Group 的經營秘訣，更分享了他如何在「筷子餐飲」與「性價比」盛行的行業浪潮中，用多元化餐飲等三招打造出一個的多元又靈活的餐飲王國，周維正揚言要做市場頭25%的經營者，不排除集團日後上市。



其士集團副主席兼Cafe Deco Group董事周維正表示，近年本地餐飲消費出現兩大明顯的變化。（鄭子峰攝）

專注於本地餐飲市場的Cafe Deco Group，目前股權結構維持管理團隊持股75%，其士集團持股25%，並由周維正主導。他透露，在2024/2025財年，集團收入達到1.1億美元（約8.56億港元），較去年同期增長21%。集團持續致力於打造多元化的餐飲王國，目前旗下擁有20個品牌，包括Bamboo Thai與段純貞牛肉麵等，在全球共設有43間餐廳，其中42間位於香港，1間位於悉尼。

順應市場變化 多元菜系與中檔價位突圍

周維正透露，近年本地餐飲消費出現兩大明顯的變化，首先市場對「揸筷子」的亞洲菜系、非西餐的需求持續上升，因此順勢而為，從最初以西餐為主，逐步拓展至亞洲菜系，現已涵蓋泰國菜、日本菜、越南菜等多種菜系。

另一個就是消費習慣的改變，Cafe Deco Group董事張雲龍稱，港人更追求性價比，而周維正表示認同，「我哋嘅定位好清晰，主要針對Mid-market（中等價位市場），平均消費約200元至400元」，例如段純貞牛肉麵平均消費約130元，適合追求快速、輕食的客群；而部分主打牛扒或海景餐廳，就會相對高檔。

Cafe Deco Group旗下擁有20個品牌，包括Bamboo Thai、段純貞牛肉麵等。（官網截圖）

餐飲業已過最差時期 勢要做市場頭25%

對於香港餐飲業的未來走向，周維正抱持「審慎樂觀」的態度，整體市道較以往好，旅客數目逐漸增加，行業已度過最差的時期，正持續復甦。不過，與其期望出現「V形」反彈，不如預期一個穩定而緩慢的復甦過程更為實際。

他認為，業界面臨的關鍵挑戰在於市場結構的變化，消費者行為已經改變，過去成功的模式今天未必適用，因此在專注本地旅客的同時，也會嘗試打造受內地客戶歡迎的網紅餐廳。

值得注意的是，周維正指，雖然市場總體營業額可能回升，但餐廳數目同時增加，意味著競爭加劇。他引述行內數據稱：「如果餐廳總數增加10%，理論上每間店的平均收入就會相應減少10%，而對利潤本來就不高的餐飲業來說，這最後的10%影響可以好大。」

周維正指，雖然市場總體營業額可能回升，但餐廳數目同時增加，意味著競爭加劇。（鄭子峰攝）

面對這個「汰弱留強」的市場調整期，周維正對公司定位充滿信心，希望可以成為市場上表現最佳的頭25%經營者，「只要能做到這一點，對前景毫不擔心。」

明年至少開多5間 靠呢招與業主達成雙贏

談及擴張計劃，周維正表示，做餐飲最關鍵是保持團隊的優勢，與其盲目擴張，不如專注做好每個品牌，確保品質和服務水準，會持續在香港尋找合適據點，明年至少開5至6間餐廳，主要擴展120元至130元價位的品牌。

開店策略方面，周維正傾向與業主達成雙贏，即「低固定底租、高營業額抽成」。他解釋，此模式能產生強大的激勵效應，促使業主願意提供更佳位置與支援，與集團共同提升餐廳業績，目前餐廳主要集中在商場，例如圓方、啟德AIRSIDE等，同時也進駐了中環天星碼頭及中環街市。

除了本地發展，集團也積極部署海外擴張。周維正透露，正與日本合作夥伴深入洽談，希望將獨特餐飲概念引進日本市場。他強調國際化策略必須因地制宜，「每個市場都有其獨特性，進駐日本市場，最重要揀選合適的本地合作夥伴。」

專注本地餐飲市場的Cafe Deco Group，目前股權結構維持管理團隊持股75%，其士集團持股25%。（鄭子峰攝）

B2B業務穩收入 多元佈局助上市

與其他餐飲集團不同，Cafe Deco Group還擁有兩大B2B（Business to Business，企業對企業）業務，肉類加工批發及烘焙產品供應。周維正透露，這兩個業務佔集團總營業額約四分一，雖然金額不算多，但為集團帶來穩定收入和成本優勢。

Cafe Deco Group一邊廂持續開設新舖，另邊廂提升B2B客戶數量，周維正表示，同時也會尋覓優質小型餐飲業者，收購更多品牌，以加速集團同店銷售增長，預計明年同店銷售增長達5%，亦不排除日後會上市，指對於集團而言是一個集資的好機會。