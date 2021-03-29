UPS港澳一姐從客服代表打拼上位　難忘這項目　10日飛勻三大洲

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-29 09:15

所謂「魚唔過塘唔肥」，不少打工仔都會不時跳槽，以使自己盡快升職加薪，不過，UPS香港及澳門區董事總經理趙莉卻在一間公司工作接近30年，由1993年加入天津UPS擔任海運客戶服務代表，慢慢晉升至董事總經理級別，過程殊不容易。

但趙莉就謙虛地說自己能夠「上位」，皆因公司提倡平等、開放和多元的工作文化，讓每一個員工有平等發展的機會。她加入公司後，從北走到南，去過上海、蘇州、北京和香港，負責過不同的項目，了解到物流不同領域之業務，陪伴公司一起成長之餘，自己也有不停地學習。

28年的工作生涯中，趙莉最難忘要數到2008年京奧項目。﹙資料圖片﹚

28年的工作生涯中，趙莉擁有不少難忘回憶，最難忘要數到2008年時，她被任命為UPS北京2008奧運會項目奧運物流中心（OLC）總經理，當時她要負責管理足足有36個足球場大小的奧運物流中心，總共運送了1,900萬件奧運物資，包括：各式各樣的體育機械設備、運動員獎牌和小徽章。「整個物流過程不能有錯，所有的會場都要及時進行，運動員不可能因為你的失誤，讓他廢掉這個比賽，這是對我們最大的挑戰！」

她舉例道鳥巢舉行奧運開幕儀式後，要在3日內改為田徑比賽場館，公司要把全部演出的物資搬走，再將比賽的物資送入去。「當時限時是72個小時，但我們寧可早點完成，降低失誤風險，最後只花了56個小時就完成了，我將近50多個小時沒有睡！」

其次，在火炬傳遞時，公司要把每一個火炬手的火炬、服裝和聖火盆運送到十多個國家，當時趙莉也要跟進火炬傳遞項目。她稱自己在10天之內飛了三大洲：從北京飛到美國，北美飛到南美，南美再飛去非洲，非洲再回到亞洲，再回到中國。「飛得我都亂七八糟，頭都暈了！」她笑道惟有UPS這種具規模的公司才可以提供大舞台讓員工成長，認識不同的事物。

圖說：趙莉說每個地方擁有不同文化，管理層要了解當地的文化，再融入到裡面，並與員工一起努力。（羅國輝攝）

每年制定人才發展計劃

對於港人的跳槽文化，趙莉覺得跳槽是很正常的事，若果下屬之後在新工作中有機會提升能力，或者發揮特長，也是令人高興的事。然而，員工跳槽前，應要想想自己有沒有積累到相關的經驗和能力，去勝任新工作。她續指公司最重要的資產是人，故UPS相當重視人才培養，每年為有潛力的員工制定發展計劃，讓他們知道未來自己有甚麼地方需要加強發展。「我希望讓我的團隊成為明星，帶領團隊一起實現共同目標，亞太區所有人都知道香港團隊，大家都知道是A team！」

同時，公司也鼓勵員工發掘工作樂趣，在Facebook平台中有UPS DOGS的社交群組，記錄了UPS速遞員派件時遇到的可愛狗狗照片，現時更有188萬個讚好，差不多追上UPS Facebook專頁的讚好。趙莉說派送員每天到不同的地方派件，客人和寵物都會一同在門口迎接他們，若派送員看到可愛的狗狗，拍照留念，並把這些工作中的樂趣與他人分享，這是很好的事，證明他們十分熱愛自己的工作。