許正宇妙喻緊張與興奮分別　推政策樂見不同意見｜溫多娜

政府近年有不少財金政策出台，有留意開財經事務及庫務局動向的讀者，不難發現該局社交平台專頁，成日有新消息，又整埋圖，小編認真忙碌。

原來，許正宇局長亦好留意局方社交平台的動向，佢同溫多娜講，財庫局幾個社交平台加埋有逾7,000個followers，數字「話多唔多，話少唔少」，而早前推出「FIRST﹙金融服務業創職位計劃﹚」，有段YouTube片教人搵工，瀏覽量有幾萬，教人鼓舞。Chris局長同溫多娜講，做內容必須了解受眾需要，「畀個切入點佢地，自然有心思想深耕或深掘多一些內容，好似段片，受眾想搵工，自然會睇！市民有興趣，又講到我地想講嘅嘢，便一拍即合。」

溫多娜問局長有無「跑數」壓力，局長就話無，仲乘機將個波拋返畀溫多娜，「仲有你地傳媒幫手散出去，我們不是唯一途徑。」

政策都是從個人出發

熟悉許局長的人，都知道他表達時喜用比喻，把政策或概念形象地表達出來。局長同溫多娜講，「金融絕對不是高高在上，而是一個工具滲透社會方方面面。」他早前接受溫多娜同事訪問，就用咗唔少比喻，好似解釋「Perspective matters﹙角度好重要﹚ 」時，就話好似問運動員緊張定興奮，佢地通常都答興奮，雖然兩者生理特徵幾相似，如流汗、心跌加速等，但只要把緊張視作興奮，便拎到冠軍。

許局長喜用比喻，把政策或概念形象地表達出來。﹙張浩維攝﹚

溫多娜做財經新聞多年，老細成日強調要把好硬、好悶的內容「包裝」得令讀者感興趣，許局長認為比喻的目的，是日常揸緊基本原則的同時，又能夠把大家理解或消化的方式表達出來，「始終政策都是從個人、受眾出發！」

話雖如此，政策不一定人人認同，實有反對聲音，許局長就話「無所謂」，他解釋︰「人一定有唔同意見，屋企講嘢，呀仔都會駁我，最緊要知道自己做啲咩，有合適場合去解說。」